TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Toprak ile Fidan

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi