TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 10:32
<p>Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00  Toprak ile Fidan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00  Toprak ile Fidan

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00  Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Duy Beni</p> <p>00:15 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

18:15 Star Haber

19:00  Toprak ile Fidan

20:00 Duy Beni

00:15 Gecenin Ucunda

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00  Camdaki kız</p> <p>23:45 O Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00  Camdaki kız

23:45 O Kız

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45  Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45  Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Güzel Günler

<h2>TV 8 YAYIN AKIŞI</h2> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Doya Doya Moda</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>14:00 Yazgı</p> <p>15:00 Kadere Karşı</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

14:00 Yazgı

15:00 Kadere Karşı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:15 Benim Adım Melek (Altyazılı)</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:40 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı)</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00  Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00  Balkan Ninnisi

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30  Yasak Elma</p> <p>19:00 FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Kılıbık</p> <p>22:00 İyilik</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30  Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kılıbık

22:00 İyilik

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutaf Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutaf Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

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