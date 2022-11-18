1899 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Dark'ın yaratıcılarının yeni dizisi 1899 izleyici ile buluştu. Peki, 1899 dizisinin konusu ne? 1899 dizisinin kadrosunda kimler bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 11:15
1899 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Dark hayranlarının merakla beklediği dizi 1899 Netfilix ekranın yerini aldı. Jantje Friese ve Baran bo Odar tarafından yaratılan dizi Alman yapımı film  17 Kasım 2022'de gösterime girdi. 1899, 60 milyon Euro bütçesi ile tüm zamanların en pahalı Alman televizyon dizisi oldu. 1899 , 12 Eylül 2022'de 47. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde iki bölümlük bir prömiyer yaptı.

1899 DİZİSİNİN KONUSU NE?

1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.

1899 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Beecham

Aneurin Barnard 

Andreas Pietschmann 

Miguel Bernardeau

José Pimentão

Isabella Wei 

Gabby Wong

Yann Gael Jérôme

Mathilde Ollivier 

Jonas Bloquet 

Rosalie Craig 

Maciej Musial 

Clara Rosager 

Lucas Lynggaar

Maria Erwolte

Alexandre Willaume 

Tino Mewes 

Isaak Dentler

Fflyn Edwards 

 



1899 Dark Netflix

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler