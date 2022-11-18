1899 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Dark'ın yaratıcılarının yeni dizisi 1899 izleyici ile buluştu. Peki, 1899 dizisinin konusu ne? 1899 dizisinin kadrosunda kimler bulunuyor.
Dark hayranlarının merakla beklediği dizi 1899 Netfilix ekranın yerini aldı. Jantje Friese ve Baran bo Odar tarafından yaratılan dizi Alman yapımı film 17 Kasım 2022'de gösterime girdi. 1899, 60 milyon Euro bütçesi ile tüm zamanların en pahalı Alman televizyon dizisi oldu. 1899 , 12 Eylül 2022'de 47. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde iki bölümlük bir prömiyer yaptı.
1899 DİZİSİNİN KONUSU NE?
1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.
1899 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Emily Beecham
Aneurin Barnard
Andreas Pietschmann
Miguel Bernardeau
José Pimentão
Isabella Wei
Gabby Wong
Yann Gael Jérôme
Mathilde Ollivier
Jonas Bloquet
Rosalie Craig
Maciej Musial
Clara Rosager
Lucas Lynggaar
Maria Erwolte
Alexandre Willaume
Tino Mewes
Isaak Dentler
Fflyn Edwards
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