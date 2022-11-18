1899 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

18 Kasım 2022 Cuma, 11:15

Dark hayranlarının merakla beklediği dizi 1899 Netfilix ekranın yerini aldı. Jantje Friese ve Baran bo Odar tarafından yaratılan dizi Alman yapımı film 17 Kasım 2022'de gösterime girdi. 1899, 60 milyon Euro bütçesi ile tüm zamanların en pahalı Alman televizyon dizisi oldu. 1899 , 12 Eylül 2022'de 47. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde iki bölümlük bir prömiyer yaptı.

1899 DİZİSİNİN KONUSU NE?

1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.

1899 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Beecham

Aneurin Barnard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

José Pimentão

Isabella Wei

Gabby Wong

Yann Gael Jérôme

Mathilde Ollivier

Jonas Bloquet

Rosalie Craig

Maciej Musial

Clara Rosager

Lucas Lynggaar

Maria Erwolte

Alexandre Willaume

Tino Mewes

Isaak Dentler

Fflyn Edwards



