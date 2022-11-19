19 Kasım hangi burç? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:13

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Kasım hangi burç oluyor? 19 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 19 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

19 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1936 - Süleyman Turan

1993 - Kerim Frei

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1600 - I. Charles

1711 - Mihail Lomonosov

1770 - Bertel Thorvaldsen

1805 - Ferdinand de Lesseps

1810 - August Willich

1816 - André Oscar Wallenberg

1831 - James A. Garfield

1833 - Wilhelm Dilthey

1843 - Richard Avenarius

1887 - James B. Sumner

1912 - George Emil Palade

1917 - İndira Gandhi

1933 - Larry King

1954 - Abdülfettah el-Sisi

1980 - Rodrigo Barbosa Tabata

19 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER HAYATINI KAYBETTİ?

1828 - Franz Schubert

1868 - İvane Andronikaşvili

1938 - Kaarlo Castrén

1967 - Kazimierz Funk

1968 - Mehmet Cavit Baysun

1979 - İlhan Egemen Darendelioğlu

1981 - Enver Gökçe

1984 - Enver Ergun

1988 - Christina Onassis

1988 - Alan J. Pakula

2008 - Gündüz Suphi Aktan

2010 - Feriha Sanerk

2011 - Lütfi Ömer Akad

2013 - Diane Disney Miller

2013 - Frederick Sanger

2014 - Mike Nichols

2017 - Charles Manson

2017 - Della Reese

2020 - Sebuh Çulcuyan

2020 - Manvel Grigoryan

2020 - Reşit Karabacak















