İnternet üzerinden alışveriş yapan veya gönderi bekleyen vatandaşlar, resmi tatil günlerinde kargo şirketlerinin operasyon süreçlerini yakından takip ediyor. 19 Mayıs Salı günü PTT Kargo ve diğer özel kargo firmalarının açık olup olmadığı en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs 2026 kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte ayrıntılar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kanunlar kapsamında resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle:

Devlet kurumu olan PTT şubeleri ve PTT Kargo dağıtım merkezleri 19 Mayıs Salı günü tamamen kapalı olacak.

Özel Kargo Şirketleri: Özel kargo firmaları da resmi tatillerde genel merkez kararıyla faaliyetlerine bir gün süreyle ara verir. Bu tarihte kargo alımı, şube teslimatı veya adres dağıtımı yapılmayacaktır.