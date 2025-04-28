19 yaşında rekor kırdı: 400 dilde okuma yazma biliyor

Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:21

Güncelleme: 28.04.2025 - 12:21

Dünyada pek çok kişi birkaç dil bilmenin gururunu yaşarken, Hindistanlı genç Mahmood Akram bu konudaki sınırları adeta yeniden çiziyor. Henüz 19 yaşında olan Akram, tam 400 farklı dilde okuma ve yazma yeteneğine sahip olmasıyla herkesi hayrete düşürdü.

Times of İndia'nın haberine göre; dil öğrenmeye olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Akram, günde saatlerce çalışarak yalnızca anadilinin ötesine geçmekle kalmadı, dünya genelinde konuşulan ve hatta yok olmaya yüz tutmuş dilleri de öğrenmeye başladı. Sanskritçe, Latince ve Aramice gibi antik dillerden Japonca, Zulu ve Fince gibi modern dillere kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olan genç deha, bu becerisini hafıza teknikleri, yoğun çalışma temposu ve disiplinli bir yöntemle geliştirdiğini söylüyor.

Mahmood Akram’ın amacı yalnızca dil bilmek değil. Genç yetenek, kültürler arasında köprü kurmak, kaybolmaya yüz tutmuş dilleri yaşatmak ve farklı milletler arasındaki anlayışı güçlendirmek istiyor. Ayrıca dil eğitimi konusunda küresel çapta projelere katılmayı ve yeni nesillere dil sevgisi aşılamayı hedefliyor.

ÜÇ ÜNİVERSİTEDE BİRDEN OKUYOR

İngiltere’deki Milton Keynes Open University’de Dilbilim (Linguistics) lisansı yapıyor. Hindistan’daki Alagappa Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı ve Animasyon okuyor. Ve tüm bunları yaparken aynı sınıfta 39 farklı milletten öğrenciyle bir arada eğitim alıyor.