Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:29

Güncelleme: 02.08.2024 - 22:29

MasterChef 2024 kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü gruptan 12 ismin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 3 isim belli olmuştu. Kadronun dördüncü ismi ise bugün belli olacak. Peki, 2 Ağustos'ta MasterChef an kadroya kim girdi? MasterChef'te 19. yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

2 Ağustos'ta yayımlanan bölümde şefler yarışmacılardan tahin ile yaratıcı yemekler istedi. Yarışmacılardan en başarılı yemekleri hazırlayan isimler ikinci turda yeniden yarışacak ve ana akdronun 19. ismi belli olacak.

DÜN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

4. grubun üçüncü günü büyük bir heyecanla ile başladı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı çıkaran isim olan Kaan 18. önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR...

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Ezgi

15. Nigar

16. Beyza

17. Emre

18. Kaan