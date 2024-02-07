2 malzemeyi karıştırın egzamayı yatıştırın: Egzamaya elveda!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:28

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:28

Egzama, deride kaşıntı, kızarıklık ve ağrıya neden olan yaygın bir cilt sorunudur. Günümüzde egzama gibi ağrılara kimyasal içerikli ürünler yerine doğal çözümleri tercih etmek yaygınlaştı. İşte egzama ağrılarına karşı etkili olduğu söylenen ve sadece iki malzeme ile hazırlanan doğal bir tarif! Bu basit ve doğal çözüm, egzama semptomlarına karşı rahatlama sağlayabilir...

EGZAMANIN NEDENLERİ...

Egzama, genellikle genetik, çevresel ve bağışıklık sistemine bağlı faktörlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkan kronik bir cilt durumudur. Şu faktörler egzama oluşumuna neden olabilir:

Genetik Faktörler: Ailede egzama öyküsü olan bireylerde egzama riski daha yüksektir. Genetik yatkınlık, egzama gelişme olasılığını artırabilir.

Bağışıklık Sistemi: Zayıf bağışıklık sistemine sahip bireylerde egzama riski artabilir. Bağışıklık sistemi, cildin enfeksiyonlara ve irritanlara karşı tepkisini düzenler.

Çevresel Faktörler: Egzama belirtileri, çeşitli çevresel etmenlere tepki olarak ortaya çıkabilir. Bu faktörler arasında aşırı soğuk veya sıcak hava, nem kaybı, tahriş edici kimyasallar, deterjanlar, alerjenler ve stres bulunabilir.

Cilt Bariyer Fonksiyonu: Cildin dış tabakası olan cilt bariyerinin hasar görmesi egzama gelişimine zemin hazırlayabilir. Cilt bariyeri, cildin su kaybını önler ve çevresel tahrişlere karşı koruma sağlar.

Alerjik Reaksiyonlar: Egzama, alerjenlere karşı cilt reaksiyonu olarak ortaya çıkabilir. Bu alerjenler arasında ev tozu akarları, hayvan tüyleri, polen, gıda alerjenleri ve kimyasallar bulunabilir.

Stres ve Psikolojik Faktörler: Stres, egzama semptomlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Zihinsel sağlığın cilt sağlığı üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir.

ALOE VERA VE BİBERİYE YAĞI KARIŞIMI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı saf aloe vera jeli

5 damla biberiye yağı

Hazırlık:

Saf aloe vera jeli ile biberiye yağını bir kaba ekleyin.

İyi bir şekilde karıştırın.

Kullanım:

Temiz ellerle veya pamuk yardımıyla karışım egzama olan bölgelere uygulanır.

Nazikçe masaj yaparak cilde yedirilir.