Bölgesel kararmalara elveda! Doğal karışımla aydınlık cilt sırrını keşfedin!

Bazı etkenlere bağlı olarak vücudun çeşitli bölgelerinde kararmalar yaşamak günümüzde pek çok kişinin problemi haline geldi. Bu problemden kurtulmak ise doğal malzemelerde saklı. Pratik bir şekilde hazırlanacak bu kür ile bölgesel kararmalara elveda...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 20:26
Bölgesel kararmalara elveda! Doğal karışımla aydınlık cilt sırrını keşfedin!
Abone Ol google-news

Güneşin zararlı etkileri, ciltteki sürtünmeler ve çeşitli faktörler, koltuk altı, dirsek ve diz gibi bölgelerde bölgesel kararmalara neden olabilir. Ancak, doğanın bize sunduğu mucizelerle hazırlanan bu doğal kür, cildinizdeki kararmaları önlemek ve aydınlık bir cilde kavuşmanızı sağlamak için ideal...

DOĞAL AYDINLIK KÜR TARİFİ

Malzemeler:

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı bal

Yapılışı:

Limon suyu, yoğurt ve balı bir kapta karıştırın.

Karışımı bölgesel kararmaların olduğu bölgelere uygulayın.

Cildinizde 15-20 dakika bekletin.

Ilımlı su ile durulayın ve nazikçe kurulayın.

NEDEN BU TARİF İŞE YARAR?

Limon Suyu: Cilt tonunu dengelemeye yardımcı olan C vitamini içerir.

Yoğurt: Laktik asit içeriği ile cildi aydınlatır ve nemlendirir.

Bal: Antioksidan özelliklere sahiptir, cildi besler ve yumuşatır.

Bu doğal kürü düzenli olarak kullanarak, cildinizdeki bölgesel kararmalara veda edebilir ve doğal aydınlığı keşfetmeye başlayabilirsiniz...


bölgesel kararma haberleri kür tarifi haberleri nasıl yapılır haberleri

İlgili Haberler

Doğanın şifasıyla öksürüğe elveda: Öksürüğü anında kesen balgam söktüren tarif...

Doğanın şifasıyla öksürüğe elveda: Öksürüğü anında kesen balgam söktüren tarif...
Kolesterola elveda! Bir bardak suyun içine koymak yeterli

Kolesterola elveda! Bir bardak suyun içine koymak yeterli
Öksürük ve burun tıkanıklığına elveda! Gribi 3 damlasıyla yok ediyor

Öksürük ve burun tıkanıklığına elveda! Gribi 3 damlasıyla yok ediyor

En Çok Okunan Haberler