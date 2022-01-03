2 milyonda bir ihtimal: İkiz çocuklarını farklı yıllarda doğurdu
ABD’nin California eyaletinde bir kadın 2021’i 2022’ye bağlayan yılbaşı gecesi 15 dakika arayla ikiz doğum yaptı. Böylelikle biri kız, diğeri erkek olan bebekler farklı gün, ay ve yıllarda doğmuş oldu. Hastane yönetimi olayı 2 milyonda bir ihtimal olarak niteledi.
ABD’de yayınlanan haftalık magazin dergisi People, California eyaletinde yaşayan bir kadının ikiz çocuklarının yılbaşı gecesi 10 dakikayı aşkın bir süre içerisinde art arda doğurduğunu yazdı.
Habere göre, Fatima Madrigal ve Robert Trujillo’nun bebekleri Salinas kentindeki Navidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızı, oğullarından sadece 15 dakika sonra doğdu.
Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor: 2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.
ÇOK ŞAŞKIN VE MUTLUYUM
Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından dolayı çok şaşkınım. Aynı zamanda çok mutluyum” dedi. Doğumu gerçekleştiren Dr. Ana Abril Arias ise olayı, "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi.
NTV'nin aktardığı bilgiye göre; benzer şekilde, Indianalı bir kadının ikizleri 2019 yılını 2020’ye bağlayan gecede 30 dakika arayla farklı gün, ay ve on yıllarda doğdu.
Video Haberler
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı