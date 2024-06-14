20 dönümlük alanda 5 ton hasat

Menteşe Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında yürütülen çalışma kapsamında Yerkesik Mahallesi’ndeki 20 dönümlük alanda 5 ton karakılçık buğdayı hasat edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 19:44
20 dönümlük alanda 5 ton hasat
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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, “Bugün Yerkesik Mahallemizdeki 20 dönümlük tarım arazisinde ekilen karakılçık buğdaylarının hasadını yaptık. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışmanın amacı kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayımızın üretimini yeniden arttırmak. Hasadını yaptığımız buğdaylardan un elde etmenin yanı sıra bir kısmını da gelecek nesillere aktarabilmek için tohumluk olarak kullanacak ve saklayacağız. Bölgemizde yetişen tarımsal ürünlere ve ata tohumlarımıza sahip çıkacak, verimli topraklarımızın potansiyelini arttırmak için kooperatiflerimizle her zaman iş birliği içerisinde olacağız” diye konuştu.


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