20 dönümlük alanda 5 ton hasat
Menteşe Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında yürütülen çalışma kapsamında Yerkesik Mahallesi’ndeki 20 dönümlük alanda 5 ton karakılçık buğdayı hasat edildi.
Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, “Bugün Yerkesik Mahallemizdeki 20 dönümlük tarım arazisinde ekilen karakılçık buğdaylarının hasadını yaptık. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışmanın amacı kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayımızın üretimini yeniden arttırmak. Hasadını yaptığımız buğdaylardan un elde etmenin yanı sıra bir kısmını da gelecek nesillere aktarabilmek için tohumluk olarak kullanacak ve saklayacağız. Bölgemizde yetişen tarımsal ürünlere ve ata tohumlarımıza sahip çıkacak, verimli topraklarımızın potansiyelini arttırmak için kooperatiflerimizle her zaman iş birliği içerisinde olacağız” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu