20 milyonluk arabasıyla gündeme gelmişti: Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru

Konuşanlar ile büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya Etiler'de bir mekan çıkışı kameralara yakalandı. İddialara göre Hasan Can Kaya sorulan o soruya çok sinirlendi. Kaya geçtiğimiz günlerde 20 milyon TL'lik lüks aracı gündeme gelmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:51
20 milyonluk arabasıyla gündeme gelmişti: Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru
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'Konuşanlar' programıyla dijital platformda sevenlerinin karşısına çıkan Hasan Can Kaya, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Alkollü araç kullandığı için kaza yaptığı iddia edilen Hasan Can Kaya, "Geçmiş olsun efendim geçen hafta alkollü bir şekilde araç kullanarak kaza yapmışsınız. Bariyerlere vurmuşsunuz bu konuda açıklama yapmak ister misiniz?" sorusuna sinirlendi.

Basın mensubuna "Yok böyle bir şey arkadaşlar" karşılığını veren ünlü komedyen, hızla aracına bindi ve mekandan ayrıldı.


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