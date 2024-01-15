Hasan Can Kaya’nın yeni filminin gişe hasılatı belli oldu

Yayınlanma: 15.01.2024 - 16:50

Güncelleme: 15.01.2024 - 16:50

Komedyen, senarist ve oyuncu Hasan Can Kaya, önceki gün İstanbul Bebek’te görüntülendi. Hasan Can Kaya, senaryosunu yazıp Büşra Pekin ile birlikte başrolünü paylaştığı ilk sinema filmi “Çok Aşk”ın gişedeki başarısından memnun olduğunu belirtti.

Hasan Can Kaya, “Gösterilerinizdeki başarı sinema salonlarına yansıdı mı?” sorusuna “İkisi farklı alanlar. Birinde 4 senedir kapalı gişeyiz. 7 saatte bütün biletler bitiyor. Fakat sinema bambaşka. Şu anda pandemi vesaire sinema sektörü çok kötü durumda. Dolayısıyla ona rağmen çok iyi bir gişe yaptık. Eski sinemalar olsa direkt rekora oynardım. Mesela bir sürü pahalı film battı. Biz karla bitirdik. Bu benim ilk filmim olmasına rağmen.” şeklinde yanıtın verdi.

Hasan Can Kaya’nın Mart ayı gibi dijital platformlarda olacağını söylediği “Çok Aşk” filmi sekiz haftada 380 bin 433 seyirciyle buluştu ve 40 milyon 596 bin TL gişe hasılatı sağladı.