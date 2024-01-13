Haluk Levent ve Hasan Can Kaya'dan şehit ailesine duygulandıran destek

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya, şehit Müslüm Özdemir'in ailesine destek olmak amacıyla önemli bir adım attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 14:32
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya'dan şehit ailesine duygulandıran destek
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Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Müslüm Özdemir’in ailesinin 6 Şubat depremlerinden etkilendiği ve çadırda kaldıkları aktarılmıştı. Türkiye'yi derinden etkileyen bu olay karşısında sanatçı Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya harekete geçti.

Haluk Levent, Bursa'daki konser geliri ve Hasan Can Kaya'nın bir gösterisinin hasılatıyla şehit annesine ev alacaklarını duyurdu.

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'in, şehit ailesinin ev hakkının olduğunu belirtmesine rağmen, sanatçılar bu konuda kendi katkılarını sunmaya karar verdiler.

Haluk Levent Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" ifadelerini kullanarak, bu anlamlı hareketi kamuoyu ile paylaştı.

 


Şehit Hasan Can Kaya Haluk Levent

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