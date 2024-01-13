Haluk Levent ve Hasan Can Kaya'dan şehit ailesine duygulandıran destek
Ünlü sanatçı Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya, şehit Müslüm Özdemir'in ailesine destek olmak amacıyla önemli bir adım attı.
Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Müslüm Özdemir’in ailesinin 6 Şubat depremlerinden etkilendiği ve çadırda kaldıkları aktarılmıştı. Türkiye'yi derinden etkileyen bu olay karşısında sanatçı Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya harekete geçti.
Haluk Levent, Bursa'daki konser geliri ve Hasan Can Kaya'nın bir gösterisinin hasılatıyla şehit annesine ev alacaklarını duyurdu.
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'in, şehit ailesinin ev hakkının olduğunu belirtmesine rağmen, sanatçılar bu konuda kendi katkılarını sunmaya karar verdiler.
Haluk Levent Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" ifadelerini kullanarak, bu anlamlı hareketi kamuoyu ile paylaştı.
Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı.— Haluk Levent (@haluklevent) January 13, 2024
Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik.
Bugün Bursa konserimin geliri ve @kayahasancan kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız. pic.twitter.com/BBsiseTfbO
En Çok Okunan Haberler
-
- Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Kimlikleri açıklandı!
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- Alain Delon'un çocukları 'miras' kavgasına tutuştu
- CHP MYK olağanüstü toplanacak
- Okullarda son hafta ders yapılacak mı?