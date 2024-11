Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı salladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yapılan etkinlikte Jennifer Lopez ve Celine Dion'un yanı sıra Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, Lübnanlı müzik yıldızı Nancy Ajram, Mısırlı şarkıcı Amr Diab, İtalyan yıldız Monica Bellucci, İngiliz modeller Rosie Huntington-Whiteley, Poppy Delevingne ve Jourdan Dunn, süper modeller Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Helena Christensen ile Arap aktrisler Nadine Njeim, Cyrine Abdel Nour ve Tara Emad'ın da bulunduğu 1.000'den fazla konuk boy gösterdi.

When Dreams Come True | The queen of the stage, @jlo, steals the spotlight performing at Riyadh Season for “The 1001 Seasons of ELIE SAAB.#JLO#ELIESAAB#BigTime#RiyadhSeason#1001Seasons pic.twitter.com/pTbwYT35e9