Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı salladı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:19

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:19

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yapılan etkinlikte Jennifer Lopez ve Celine Dion'un yanı sıra Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, Lübnanlı müzik yıldızı Nancy Ajram, Mısırlı şarkıcı Amr Diab, İtalyan yıldız Monica Bellucci, İngiliz modeller Rosie Huntington-Whiteley, Poppy Delevingne ve Jourdan Dunn, süper modeller Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Helena Christensen ile Arap aktrisler Nadine Njeim, Cyrine Abdel Nour ve Tara Emad'ın da bulunduğu 1.000'den fazla konuk boy gösterdi.

BERRY'DEN SAAB'A ÖVGÜ

Defilenin açılışını yapan Hollywood oyuncusu Halle Berry, 2002 yılında ilk Oscar'ını kazandığında giydiği Elie Saab elbisesini giydi.

Gösteri öncesi kırmızı halıda görülen Berry, Saab'la ilk kez yüz yüze görüştüklerini söyleyerek, “22 yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğum bu adamla nihayet tanışmak, ona sarılmak ve teşekkür etmek benim için bu gezinin en önemli anıydı” dedi.

"RİYAD'IN KALBİNDE..."

Gösteri, sık sık Saab'ın kreasyonlarını tercih eden Lopez'in performansıyla başladı. Ardından Lübnanlı pop müzik ikonu Nancy Ajram'ın izleyicilerden büyük alkış alan performansıyla devam etti. Gösteri, tüm izleyicileri ayağa kaldıran Dion performansıyla sona erdi.

Elie Saab CEO'su Elie Saab Jr. basına demecinde şunları söyledi: “Riyad'ın kalbinde, yüksek moda alanında nasıl uluslararası bir etkinlik yaratabileceğimiz konusunda çok düşündük. Bunun sadece Riyad için değil, tüm dünya ve tüm moda endüstrisi için türünün tek örneği bir etkinlik olduğuna inanıyorum.”