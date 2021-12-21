2021 yılında Türkiye'de en çok gelir elde eden oyunlar açıklandı
Dijital oyun mağazası oyunfor.com, Türkiye'de 2021 yılı içerisinde yapılan oyun ve oyun içi satış verilerini açıkladı. Hazırlanan listeye göre en çok gelir elde eden oyunlar arasında PUBG: Mobile, Counter-Strike: Global Offensive, Cyberpunk 2077 ve Roblox gibi oyunlar yer alıyor.
Oyun satış raporlarını her ay düzenli olarak sunan oyunfor.com, yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala 2021 yılında Türkiye satışlarıyla en çok ciro yapan oyunları açıkladı.
WebTekno'nun aktardığı verilere göre bu yıl Türkiye’deki oyun satışları, 2020 senesine göre yüzde 17’lik bir büyüme ile rekor tazeledi.
PUBG:MOBILE ZİRVEDE
En çok ciro yapan oyunlar listesinin ilk sırasında, 2018 yılında mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan PUBG:Mobile yer aldı.
TÜRKİYE'DE OYUN SATIŞLARI EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Oyun sektörü, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında büyümeye devam ediyor. Yeni çıkan oyunlar, listeyi zaten fethetmiş durumda ancak 2021 yılında en çok ciro yapan oyunlar listesinde sürpriz bir isim bulunmuyor da değil; Metin 2.
Listede Metin2 dışında MMORPG dünyasından World of Warcraft da yer alıyor. Aynı zamanda oyun dünyasından sert eleştiriler alan Cyberpunk 2077 de beklentilerin altında kalmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde listeye girmiş durumda. Dilerseniz listeye daha yakından bakalım.
İşte 2021 yılında Türkiye’de en çok ciro yapan oyunlar...
- PUBG Mobile
- Garena Free Fire
- Valorant
- World of Warcraft
- Call of Duty: Mobile
- Counter-Strike: Global Offensive
- Cyberpunk 2077
- Roblox
- Resident Evil Village
- League of Legends
- FIFA 21
- Football Manager 2021
- Lords Mobile: Castle Clash
- PES 2021
- Mobile Legends: Bang Bang
- Brawl Stars
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Call of Duty: Warzone
- Metin2
- Battlefield 2042
Video Haberler
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Dev bankadan korkutan Türk Lirası tahmini
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Fenerbahçe Pereira ile yolları ayırdı
- Dolar 13 liranın altını gördü
- Merkez Bankası'ndan itiraf
- Gözler saat 14.00'te
- Bakanlıktan TL'ye teşvik paketi açıklaması