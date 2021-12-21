2021 yılında Türkiye'de en çok gelir elde eden oyunlar açıklandı

21 Aralık 2021 Salı, 17:13

Oyun satış raporlarını her ay düzenli olarak sunan oyunfor.com, yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala 2021 yılında Türkiye satışlarıyla en çok ciro yapan oyunları açıkladı.

WebTekno'nun aktardığı verilere göre bu yıl Türkiye’deki oyun satışları, 2020 senesine göre yüzde 17’lik bir büyüme ile rekor tazeledi.

PUBG:MOBILE ZİRVEDE

En çok ciro yapan oyunlar listesinin ilk sırasında, 2018 yılında mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan PUBG:Mobile yer aldı.

TÜRKİYE'DE OYUN SATIŞLARI EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Oyun sektörü, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında büyümeye devam ediyor. Yeni çıkan oyunlar, listeyi zaten fethetmiş durumda ancak 2021 yılında en çok ciro yapan oyunlar listesinde sürpriz bir isim bulunmuyor da değil; Metin 2.

Listede Metin2 dışında MMORPG dünyasından World of Warcraft da yer alıyor. Aynı zamanda oyun dünyasından sert eleştiriler alan Cyberpunk 2077 de beklentilerin altında kalmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde listeye girmiş durumda. Dilerseniz listeye daha yakından bakalım.

İşte 2021 yılında Türkiye’de en çok ciro yapan oyunlar...