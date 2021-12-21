Netflix Türkiye'nin ocak programı belli oldu

21 Aralık 2021 Salı, 00:00

Dijital yayın platformu Netflix, Ocak 2022 takvimini yayınladı. Yeni yılın ilk ayında platformun Ricky Gervais yapımı orijinal dizisi After Life, 3. sezon ile geri dönecek.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin ve Selim Erdoğan gibi oyuncuların yer aldığı sinema filmi Babamın Kemanı, Netflix Türkiye kütüphanesinde izleyici karşısına çıkacak.

Ayrıca kıyamet sonrası gerilim dizisi Snowpiercer da yeni sezonuyla birlikte ekranlara gelecek.

İşte ocak ayında Netflix'te yer alacak içerikler...

AFTER LIFE 3. SEZON – 14 OCAK

Ricky Gervais’ın yönettiği ve başrolde yer aldığı drama dizisi After Life, 14 Ocak’ta 3. sezon ile Netflix ekranlarına gelecek. Eşi öldükten sonra intihar girişiminde bulunan Tony karakterinin hayatını merkeze alan dizide; Dame Penelope Wilton, David Bradlez, Ashley Jensen, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan gibi isimler de yer alıyor.

KULÜP: 2. KISIM – 6 OCAK

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Metin Akdülger, Salih Bademci ve Asude Kelebek’in yer aldığı Kulüp dizisinin 1. kısmı 5 Kasım’da gösterime girdi. 1950’li yılların İstanbul’unda geçen dönem dizisi Kulüp, 6 Ocak’ta yayınlanacak 2. Kısım ile yeniden izleyici karşısına çıkacak.

BABAMIN KEMANI – 21 OCAK

Andaç Haznedaroğlu’nun yönettiği; Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Selim Erdoğan gibi isimlerin başrol kadrosunda yer aldığı BKM yapımı Babamın Kemanı adlı müzikal film, 21 Ocak’ta Netflix kütüphanesine geliyor. Filmin kadrosunda Devlet Tiyatrosu oyuncusu Yener Sezgin de yer alıyor.

MOTHER/ANDROİD - 7 OCAK

Film insanlığın yapay zekayla olan savaşını konu alıyor.

THE OFFICE - 15 OCAK

Dizi, Dunder Mifflin isimli bir kâğıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde ve dışarısında yaşananları konu alıyor.

OZARK (4. SEZON) - 21 OCAK

Suç dizisi, b?r u?uşturu?u k?rt?l?nd?k? ??ş?mın bul?nık ?ul?rınd? ?l?rl???n ??rt? ??rd? v? ??l???n?n ö?kü?ünü ?nl?tıyor.

MÜNİH: SAVAŞ YAKLAŞIYOR - 21 OCAK

Christian Schwochow tarafından yönetilen "Münih: Savaş Yaklaşıyor", Avrupa'nın savaşın eşiğinde olduğu 1938 sonbaharında geçen bir hikâyeyi anlatıyor. Robert Harris'in çok satan kitabı Munich'ten uyarlanan film, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Münih Anlaşması'nı merkezine alıyor.

SNOWPİERCER (3. SEZON) - 25 OCAK

Josh Friedman ve Graeme Manson'ın yaratıcısı olduğu Snowpiercer, yaşanan kıyamet sonrası 1001 vagonlu Kar Küreyici adlı tren aracılığıyla dünyanın etrafını turlayarak enerji üretip hayatta kalan insanların yaşadığı maceraları ve kendi aralarındaki entrikaları konu ediniyor.

IN FROM THE COLD - 28 OCAK

Casus gerilim filminin yönetmen koltuğunda Ami Canaan Mann ve Birgitte Stærmose yer alıyor.

HOME TEAM - 28 OCAK

Teknik direktör olan Sean Payton, Bountygate skandalındaki rolü nedeniyle 2012 sezonu için askıya alınır. Cezalı olduğu halde memleketine geri dönen Sean, 12 yaşındaki oğluyla yeniden bağlantı kurmaya çalışır. Bu sırada Sean, oğlunun okulundaki futbol takımına koçluk yapma başlar.

ANGRY BIRDS: YAZ ÇILGINLIĞI - 28 OCAK

Genç Red, Chuck, Bomba ve Stella, Splinterwood Kampı'nda diğer Angry Birds kuşlarıyla birlikte bir yaz geçirirken kıvılcımlar ve tüyler havada uçuşuyor.