The Game Awards 2021 ödülleri: Yılın en iyi oyunları açıklandı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

Video oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden bir tanesi olarak bilinen The Game Awards 2021, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Yılın en iyi yapımlarının belirlendiği etkinlikler, beraberinde çok da önemli bir kampanyayı getirdi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, The Game Awards 2021'e özel bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya, oyun fiyatlarının uçuşa geçtiği bugünlerde ilaç gibi gelecek.

İşte The Game Awards kazananları...

Yılın Oyunu, En İyi Çok Oyunculu ve En İyi Aile Oyunu: It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

En İyi Oyun Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni: Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

En İyi Anlatı: Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/Square Enix)

En İyi Devam Eden Oyun: Final Fantasy XIV Online (Square Enix)

En Çok Beklenen Oyun: Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

En İyi Aksiyon/Macera: Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

En İyi Role Playing: Tales of Arise (Bandai Namco)

En İyi Dövüş Oyunu: Guilty Gear -Strive- (Arc System Works)

En İyi Strateji: Age of Empires IV (Relic Entertainment/Xbox Game Studios)

En İyi Spor/Yarış Oyunu, En İyi Ses Tasarımı ve Erişilebilirlikte Yenilik: Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

En İyi Aksiyon: Returnal (Housemarque/SIE)

En İyi VR/AR: Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)

En İyi Mobil Oyunu: Genshin Impact (MiHoYo)

En İyi Bağımsız Yapımcı ve En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Yapımcı: Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

En İyi Skor ve Müzik: NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, composer)

En İyi Esports Oyunu: League of Legends (Riot Games)

WebTekno'da yer alan habere göre; Steam'in The Game Awards 2021 kampanyası, etkinliğin kazananlarına ek olarak aday olarak gösterilen oyunlara da belli oranlarda indirim getiriyor. Ayrıca geçtiğimiz yılların kazanmış oyunları da bu kampanya kapsamında indirime girmiş durumda.

İşte Steam'in başlattığı kampanya kapsamında indirimle satın alabileceğiniz bazı oyunlar...

STEAM THE GAME AWARDS 2021 KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKAN OYUNLAR

Kazananlar arasında indirime giren yapımlar:

It Takes Two: 173,59 TL (yüzde 38 indirim)

Guilty Gear -Strive-: 59,80 TL (yüzde 35 indirim)

Marvel's Guardians of the Galaxy: 239,85 TL (yüzde 35 indirim)

Deathloop: 149,50 TL (yüzde 50 indirim)

Resident Evil Village: 233,35 TL (yüzde 35 indirim)

Life is Strange: True Colors: 239,85 TL (yüzde 35 indirim)

Aday olarak gösterilen oyunlar arasında indirime giren bazı yapımlar:

FIFA 22: 167,99 TL (yüzde 60 indirim)

Evil Genius 2: 30,50 TL (yüzde 50 indirim)

F1 2021: 209,99 TL (yüzde 50 indirim)

Cyberpunk 2077: 124,50 TL (yüzde 50 indirim)

Back 4 Blood: 174,30 TL (yüzde 30 indirim)

Microsoft Flight Simulator: 279,20 TL (yüzde 20 indirim)

Geçmiş yıllarda ödül kazanıp indirime giren bazı oyunlar: