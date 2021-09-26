2021 yılının en çok izlenen filmi belli oldu
'Shang-Chi ve On Halka Efsanesi', 2021'in en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Film, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikâyesini konu ediniyordu.
Marvel karakteri Shang-Chi'yi temel alan süper kahraman
filmi "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi", Amerika gişesinde, yılın eski
lideri olan Marvel filmi "Black Widow"u geride bırakarak 2021'in en
yüksek hasılat yapan filmi oldu.
Beyazperde'nin haberine göre, temmuz ayında prömiyeri yapılan “Black Widow”, piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 183,5 milyon dolar kazandı.
Bu rekoru kıran “Shang-Chi”nin hem salon hem platformlarda
aynı anda yer alan filmlerin aksine sadece sinema salonlarında gösterime
girmesi nedeniyle sinema sektörü için önemli bir dönüm noktası olduğu kabul
ediliyor.
Babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin
hikâyesini konu edinen "Shang-Chi", dördüncü hafta sonunu 200 milyon
dolarlık Amerika hasılatı barajının biraz gerisinde bitirecek.
Hafta sonunun ikincisinin ise “Dear Evan Hansen”in olması bekleniyor.
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