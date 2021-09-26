2021 yılının en çok izlenen filmi belli oldu

26 Eylül 2021 Pazar, 11:09

Marvel karakteri Shang-Chi'yi temel alan süper kahraman filmi "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi", Amerika gişesinde, yılın eski lideri olan Marvel filmi "Black Widow"u geride bırakarak 2021'in en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

Beyazperde'nin haberine göre, temmuz ayında prömiyeri yapılan “Black Widow”, piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 183,5 milyon dolar kazandı.

Bu rekoru kıran “Shang-Chi”nin hem salon hem platformlarda aynı anda yer alan filmlerin aksine sadece sinema salonlarında gösterime girmesi nedeniyle sinema sektörü için önemli bir dönüm noktası olduğu kabul ediliyor.

Babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikâyesini konu edinen "Shang-Chi", dördüncü hafta sonunu 200 milyon dolarlık Amerika hasılatı barajının biraz gerisinde bitirecek.

Hafta sonunun ikincisinin ise “Dear Evan Hansen”in olması bekleniyor.