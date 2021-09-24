Kristen Stewart'lı Prenses Diana filmi 'Spencer'dan ilk uzun fragman yayınlandı

24 Eylül 2021 Cuma, 11:38

Yönetmenliğini "Jackie", "Neruda", "Ema" gibi yapımlarda imzası bulunan Pablo Larrain'in üstlendiği "Spencer" filminden resmi uzun fragman yayınlandı.

Başrolünde Kristen Stewart'ın yer aldığı film, 1990’ların başında, Prenses Diana’nın Prens Charles ile olan evliliğinin artık yürümediğine karar verdiği hafta sonuna odaklanıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİM VAR?

Spencer filminin senaryosunu Oscar adaylığı bulunan, "Peaky Blinders" ve "Locke" ile tanınan Steven Knight kaleme alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Stewart'ın yanı sıra Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris ve Sally Hawkins gibi isimler yer alıyor.

"GÜNÜMÜZÜN EN MÜKEMMEL OYUNCULARINDAN BİRİ"

Filmde Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandıracağı, Haziran 2020’de duyuruldu. Yönetmen Pablo Larraín, o dönemde verdiği röportajda, 31 yaşındaki oyuncunun “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemişti.