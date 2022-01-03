2021 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu: Sadece bir film 1 milyon barajını aştı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:50

Yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle kapalı olan ve kapılarını açtıklarında ise pandemi etkilerini hissetmeye devam eden sinemalar yeni normale alışmaya çalışıyor.

Türkiye’de sinema salonları koronavirüs salgını nedeniyle 31 Aralık 2020-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kapalı kaldı. 1 Temmuz’dan sonra 203’i yeni 281 film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Toplam 12 milyon 406 bin 106 kişi sinema salonlarında film seyretti.

Sinemaların açık olduğu dönemde 18 yaş üstündeki sinema seyircisine aşı ya da negatif PCR testi şartı sebebiyle yerli filmsiz kalan sinemaları gişede rahatlatan stüdyo filmleri oldu.

SEYİRCİ SAYISI 2,9 MİLYONDA KALDI

Box Office Türkiye'de yer alan habere göre; yaklaşık 12,5 milyon biletin kesildiği 2021 yılında yerli filmlerin seyirci sayısı 2,9 milyonda kaldı ve pazar payı ise yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. Yabancı filmlerin ise pazar payı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti. Yabancı filmlere kesilen 9,6 milyon biletin ise 8,7’si stüdyo (MPA) filmlerinin oldu.

26 hafta boyunca vizyona 203 yeni film girdi. Bunlardan 125 tanesi yabancı film olurken 78 tanesi ise yerli filmdi.

ÖRÜMCEK ADAM 1 MİLYON BARAJINI AŞTI

Yılın son haftalarında gösterime giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), 934 bini aşkın seyirciyle yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza atarken 2021'in en çok izlenen filmi olmayı da bu kısa sürede başarmış oldu.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 1 milyon 849 bin 954 izleyici, 46.7 milyon TL hasılatla 2021’in en çok izlenen ve en çok hasılat yapan filmi oldu. Yerli filmler arasında en çok seyirciye ulaşan yapım ise yine aralık ayında izleyiciyle buluşan Aykut Enişte 2 filmi oldu.

Bu 203 film 13 değişik yaş sınıflandırma grubuyla gösterime girdi. En çok yaş sınıflandırması 53 filmle “16+” oldu. Bunu, 51 filmle “13+”, 24 filmle “18+” takip etti. Yılın en çok seyircili yabancı filmi ile yerli filmi ise “10+, 13A” yaş sınıflandırması ile vizyona girdi.

2021’İN EN ÇOK İZLENEN 10 YERLİ FİLMİ

1- Aykut Enişte 2 - 676.376

2- Âkif - 653.664

3- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - 381.993

4- Hep Yek 4: Bela Okuma Altan - 216.606

5- İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları - 149.814

6- 15/07 Şafak Vakti - 120.706

7- Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - 61.207

8- 4N1K Düğün - 46.698

9- Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi - 46.132

10- Seni Bulacam Oğlum! - 40.055

2021’İN EN ÇOK İZLENEN 10 YABANCI FİLMİ

1- Spider-Man: No Way Home - 1.849.954

2- Fast & Furious 9 - 959.767

3- Venom: Let There Be Carnage - 668.752

4- Dune - 610.601

5- Eternals - 379.265

6- Black Widow - 363.589

7- The Boss Baby: Family Business - 331.715

8- The Matrix Resurrections - 308.422

9- Encanto - 295.987

10- Luca - 274.0823