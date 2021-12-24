Cem Yılmaz, yeni filmini duyurdu: Galata Canavarı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yeni film projesinin adını ve afişini paylaştı. Yılmaz, paylaşımında , "Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!" ifadelerine yer verdi. Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği iddia ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 14:25
Cem Yılmaz, yeni filmini duyurdu: Galata Canavarı
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Komedyen Cem Yılmaz, yeni sinema projesini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Yeni filminin Türkçe ve İngilizce afişlerini paylaşan Yılmaz, filmin isminin "Galata Canavarı" olduğunu duyurdu.

Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı.

Bunun ardından ise Galata Canavarı isimli projenin Türkçe afişini paylaştı. 

Afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibareleri dikkat çekti.

YAHŞİ BATI'NIN DEVAMI OLABİLİR Mİ?

Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul’daki maceralarını ele alabileceği düşünülüyor. Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da Yahşi Batı’nın devam filmlerinin hikayesinin hazır olduğunu söylemişti.


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