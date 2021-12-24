2021'de 'Muud' üzerinden en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud'un, 2021 yılının en çok dinlenenleri listesinde yerli sanatçılar kategorisinin ilk sırasında Hadise yer alırken, yılın en çok dinlenen ve indirilen yerli parçası Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar imzalı Öptüm Nefesinden oldu.
Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud’da, 2021’in en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.
Hadise, Zeynep Bastık ve Bilal Sonses, Muud’da 2021 yılı boyunca en çok dinlenen üç sanatçı oldu.
Ziynet Sali’nin Yaşam Çiçeği adlı albümü ise en çok dinlenen ve indirilen albümlerde zirvede yer aldı. En çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde ise Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’dan Öptüm Nefesinden adlı parça yer aldı. Onu sevilen rapçi Uzi’den Krvn ve Edis’ten Martılar takip etti. Öptüm Nefesinden en çok indirilen şarkılar kategorisinde de birinci olurken, İkilem grubunun büyük çıkış yakaladığı Bir Sebebi Var adlı parça ikinci sırayı aldı.
Üçüncü ise Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin Hasbelkader isimli düeti oldu.
ALBÜMLERDE ZİYNET SALİ İLK SIRADA
Muud kullanıcıları en çok Ziynet Sali’den Yaşam Çiçeği, Uzi’den Kan ve Ebru Yaşar’dan Gel de Sevme albümlerini dinledi. Sali’nin nisan ayında yayınlanan Yaşam Çiçeği albümü, aynı zamanda yılın en çok indirilen albümü oldu. Onu Uzi’nin büyük başarı yakalayan albümü Kan ile Zeynep Bastık’tan Zeynodisco izledi.
Yabancı şarkılar arasında ise Inna’nın nisan ayı sonunda çıkan single’ı Oh My God birinci oldu. İkinci sırada DJ Regard Ride It parçasıyla yer aldı. Onu SAINt JHN-Roses (Imanbek Remix) takip etti.
Muud’un yıl boyunca en çok dinlenen müzik listeleri ise; Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap, Yabancı Pop ve Haftanın Muud'luluk Modu oldu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu