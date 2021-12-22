Serenay Sarıkaya duyurdu: Alice Müzikali sahnelere geri dönüyor

22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:59

Koronavirüs nedeniyle bir süredir sergilenemeyen Alice Müzikali’nden sanatseverleri sevindiren haber geldi. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın rol aldığı Alice Müzikali sahnelere geri dönüyor.

İlk kez 7 Şubat 2019’da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde de “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve “En İyi Koreografi Ödülleri”nin sahibi olan “Alice” müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden perde açacak.

EZGİ MOLA ‘KRALİÇE’ SERENAY SARIKAYA İSE ‘ALİCE’ ROLÜNDE

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında hayata geçirilen müzikal, 7 Şubat’tan itibaren yeniden Zorlu PSM’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolünde yer alıyor.

Sahne prodüksiyonu, görsel efektleri, farklı kostümleri, müzikleri ve yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak müzikalin biletleri satışa sunuldu.

"RESMEN DÖNÜYORUZ!"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan, müzikalin 'Alice'i ve ünlü oyuncu Sereney Sarıkaya, "Alice başlangıç tarihinde geri dönüyor... Çok sevinçliyimmmm…. Resmen dönüyoruzzzzz…!! Kaçıran, yeniden izlemek isteyen, bileti pandemiye denk gelen herkesi bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.

