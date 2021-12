2021'in en popüler oyuncuları belli oldu

03 Aralık 2021 Cuma, 13:52

Yılın bitmesine az bir süre kala çeşitli platformlar, yılın enlerini seçmeye başladı. IMDb de yılın enlerini seçen platformların arasına katıldı. Dizi, film, televizyon programı ve video oyunu hakkında bilgiler sunan hizmet, bu yılın en popüler oyuncularını açıkladı.

Paylaşılan listenin ilk sırasında Elizabeth Olsen yer aldı. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, bu yıl Disney+ isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlann WandaVision isimli mini dizide yer aldı. Olsen, toplamda dokuz bölümden oluşan dizide Wanda Maximoff karakterini canlandırdı.

İkinci sırada Regé-Jean Page bulunuyor. 2016 yapımı Roots dizisi ile tanınmaya başlanan Page, özellikle Bridgerton ile birlikte büyük bir popülerliğe sahip oldu. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca 2022 yılında vizyona girecek The Grey Man'in oyuncu kadrosunda da bulunuyor.

IMDb tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında Florence Pugh konumlandı. Lady Macbeth ile tanınan Pugh, bu yıl Black Widow isimli filmin oyuncu kadrosunda yer aldı. Pugh, Marvel'ın çizgi romanından uyarlanan süper kahraman filminde Yelena Belova karakterini canlandırdı. Film 6,7 IMDb puanına sahip.

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, Knock Knock, Knives Out, No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) ve daha birçok yapımda yer alan Ana de Armas, listenin dördüncü sırasında konumlandı. Başarılı oyuncu, Marlyn Monroe'nun hayatını konu alan Blonde filminde yer alacak.

Listenin beşinci sırasında 39 yaşındaki başarılı oyuncu Yvonne Strahovski bulunuyor. Strahovski, bu zamana kadar Chuck, The Handmaid's Tale, Dexter ve The Tomorrow War dahil olmak üzere çok sayıda yapımda yer aldı.

İşte 2021'in en popüler oyuncuları...