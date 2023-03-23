Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 21:53

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 22:07

Ramazan ayı bu yıl 23 Mart'ta başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, yurttaşlar fitre ücretini araştırmaya başladı. ''2023 fitre ücreti ne kadar? Fitre nedir?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...

2023 FİTRE ÜCRETİ NE KADAR?

2023 fitre üceti, günlük 70 TL olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR?

Fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, nisab miktarı malı olan müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri gereken sadaka türüdür. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir. Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirler. Fitrenin hedefi, maddi imkanı olmayan bir kişinin, yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı, maddi durumu olmayan Müslümanlara verilir.

AİLE BİREYLERİNE FİTRE VERİLİR Mİ?

Fitre, anne, baba, büyükanne ve büyükbabalara verilemezken, kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalara (maddi durumları iyi değilse) verilebilir.