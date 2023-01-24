2023 Oscar adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri)
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, film sektörünün en önemli ödüllerinden biri kabul edilen 2023 yılı Oscar adaylarını açıkladı. Elvis Presley'in hayatını konu alan Elvis, Avatar: Suyun Yolu ve Top Gun: Maverick filmleri önemli ödüllerden biri olan En İyi Film Oscarı dalında adaylar arasında yer aldı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2023 Oscar Ödülleri'nin adaylarını açıkladı. Aktör ve yapımcı Riz Ahmed ile aktris Allison Williams, düzenlenen canlı yayında Oscar adaylarını duyurdu.
95. Oscar Ödülleri bu yıl 12 Mart'ta Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek. ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.
Kategoriler ve adaylar şöyle:
En iyi yönetmen:
Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin
Daniel Kwan ve Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once
Steven Spielberg - The Fabelmans
Todd Field - Tar
Ruben Ostlund - Triangle of Sadness
En iyi film:
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Bansheens of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All At Once
The Fabelmans
Tar
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking
En iyi kadın oyuncu:
Cate Blanchett - Tar
Ana de Armas - Blonde
Andrea Riseborough - To Leslie
Michelle Williams - The Fablemans
Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once
En iyi erkek oyuncu:
Austin Butler - Elvis
Colin Farrel - The Banshees of Inisherin
Brendan Fraser - The Whale
Paul Mescal - Aftersun
Bill Nighy - Living
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Angela Basset- Wakanda Forever
Hong Chau- The Whale
Kerry Condon- The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis- Everything Everywhere All At Once
Stephanie Hsu- Everything Everywhere All At once
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin
Brian Tyree Henry, Causeway
Judd Hirsch, The Fabelmans
Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin
Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once
Kostüm tasarımı:
Babylon - Mary Zophres
Black Panther - Wakanda Forever
Elvis - Catherine Martin
Everything Everywhere All At Once - Shirley Kurata
Mrs Harris Goes To Paris - Jenny Beavan
Orijinal müzik:
All Quiet on the Western Front, Volker Bertelmann
Babylon, Justin Hurwitz
The Banshees of Inisherin, Carter Burwell
Everything Everywhere All at Once, Son Lux
The Fabelmans, John William
En iyi senaryo uyarlama:
All Quiet on the Western Front
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Living
Top Gun: Maverick
Women Talking
En iyi senaryo:
The Banshees of Inisherin - Martin McDonagh
Everything Everywhere All At Once - Daniel Kwan & Daniel Scheinert
The Fabelmans - Steven Spielberg & Tony Kushner
Tar -Todd Field
Triangle of Sadness- Ruben Ostlund
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