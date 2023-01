2023 Oscar adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri)

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 23:24

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 23:24

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2023 Oscar Ödülleri'nin adaylarını açıkladı. Aktör ve yapımcı Riz Ahmed ile aktris Allison Williams, düzenlenen canlı yayında Oscar adaylarını duyurdu.

95. Oscar Ödülleri bu yıl 12 Mart'ta Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek. ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.

Kategoriler ve adaylar şöyle:

En iyi yönetmen:

Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once

Steven Spielberg - The Fabelmans

Todd Field - Tar

Ruben Ostlund - Triangle of Sadness

En iyi film:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Bansheens of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

En iyi kadın oyuncu:

Cate Blanchett - Tar

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fablemans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

En iyi erkek oyuncu:

Austin Butler - Elvis

Colin Farrel - The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Angela Basset- Wakanda Forever

Hong Chau- The Whale

Kerry Condon- The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis- Everything Everywhere All At Once

Stephanie Hsu- Everything Everywhere All At once

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Kostüm tasarımı:

Babylon - Mary Zophres

Black Panther - Wakanda Forever

Elvis - Catherine Martin

Everything Everywhere All At Once - Shirley Kurata

Mrs Harris Goes To Paris - Jenny Beavan

Orijinal müzik:

All Quiet on the Western Front, Volker Bertelmann

Babylon, Justin Hurwitz

The Banshees of Inisherin, Carter Burwell

Everything Everywhere All at Once, Son Lux

The Fabelmans, John William

En iyi senaryo uyarlama:

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

En iyi senaryo:

The Banshees of Inisherin - Martin McDonagh

Everything Everywhere All At Once - Daniel Kwan & Daniel Scheinert

The Fabelmans - Steven Spielberg & Tony Kushner

Tar -Todd Field

Triangle of Sadness- Ruben Ostlund