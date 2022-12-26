Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan Hull City'ye puanı getirdi

26 Aralık 2022 Pazartesi, 20:29

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te sahasında Blackpool ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Blackpool, 28. dakikada Sonny Carey ile öne geçti. Hull City, bu gole 77. dakikada Oscar Estupinan ile karşılık verdi.

MİLLİ FUTBOLCULAR FORMA GİYDİ

Blackpool'da Jordan Thorniley 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hull City'de Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City 27, Blackpool ise 25 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Birmingham deplasmanına gidecek. Blackpool, sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.