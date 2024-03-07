2023'ün en çok kazanan oyuncuları belli oldu: Zirvedeki isimler şaşırtmadı...

Sinema dünyasının yıldızları, 2023 yılında da adlarından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hem kariyerleriyle hem de kazançlarıyla dikkat çeken ünlüler, yılın en çok kazananları arasında zirveye yerleşti. Sinema alanında adından söz ettiren isimler, 2023'te elde ettikleri kazançlarla şaşırttı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 22:03
2023'ün en çok kazanan oyuncuları belli oldu: Zirvedeki isimler şaşırtmadı...
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Forbes'un yayınladığı 2023 yılı en çok kazanan oyuncular listesi büyük ilgi çekiyor. Barbie yıldızı Margot Robbie ve ünlü oyuncu Adam Sandler, bu yılın en çok kazananları olarak yer alıyor.

33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, Barbie rolündeki performansıyla dikkat çekiyor. Greta Gerwig'in yönettiği ve dünya çapında 1.4 milyar ABD Doları hasılat elde eden komedi filmi, Robbie'nin 2023 yılında 59 milyon ABD Doları kazanmasını sağladı. Barbie'nin yapımcılığını üstlenen Robbie, LuckyChap adlı yapım şirketiyle başarılarına başka projeler de ekliyor.

Adam Sandler ise Netflix filmi "Murder Mystery 2" ve stand-up komedi turnesiyle büyük bir başarı elde etti. 73 milyon ABD Doları kazanarak listenin zirvesine oturan Sandler'ın başarısı, komedi dünyasındaki etkileyici kariyerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Listenin dördüncü sırasında Matt Damon ile birlikte yer alan Ryan Gosling ise Ken rolüyle Barbie filmindeki performansıyla dikkat çekiyor. Her ikisi de 43 milyon ABD Doları kazanandı.

Jennifer Aniston, 2023 yapımı "Murder Mystery 2" filminde Sandler ile birlikte rol aldı ve 42 milyon ABD Doları kazanarak altıncı sıraya yerleşti. Denzel Washington ise "The Equaliser" serisinin üçüncü filmiyle 10. sırada yer aldı ve 24 milyon ABD Doları kazandı.

Tom Cruise, "Mission: Impossible" serisinin son filmi ile 45 milyon ABD Doları kazandı, Leonardo DiCaprio da Martin Scorsese'nin yönettiği "Killers Of The Flower Moon" ile 41 milyon ABD Doları kazandı.

"Air" adlı spor filmiyle dikkat çeken Ben Affleck, 38 milyon ABD Doları kazanarak dokuzuncu sıraya yerleşti.


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