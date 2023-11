2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:45

Güncelleme: 11.11.2023 - 10:49

Prestijli müzik organizasyonlarından Grammy Ödülleri'nin 2024 adayları açıklandı.

Kadın sanatçıların ağırlıkta olduğu listelerde R&B ve soul şarkıcısı SZA, dokuz kategoride en fazla adaylığı kazanan isim oldu.

"Kill Bill" adlı hit parçanın sahibi sanatçı, her biri yedi adaylık alan rockçı Phoebe Bridgers, pop şarkıcısı Victoria Monet ve Serban Ghenea'nın önünde yer aldı.

Amerikalı sanatçı Taylor Swift, "Midnights" ile yılın albümüne aday gösterilerek Barbra Streisand ile birlikte tüm zamanların en çok aday gösterilen kadın sanatçısı oldu.

Yapımcı Jack Antonoff, Taylor Swift ve Lana Del Rey ile birlikte çalışarak altı adaylık elde etti.

Amerikan müzik endüstrisinin en büyük ödüllerinin verildiği Grammy töreni 4 Şubat'ta Los Angeles'ta yapılacak.

İŞTE DİĞER ADAYLIKLAR....

Yılın Albümü:

Boygenius - "The Record"

Janelle Monáe - "The Age of Pleasure"

Jon Batiste - "World Music Radio"

Lana Del Rey - "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd"

Miley Cyrus - "Endless Summer Vacation"

Olivia Rodrigo - "Guts"

SZA - "SOS"

Taylor Swift - "Midnights"

Yılın Kaydı:

Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Boygenius - "Not Strong Enough"

Jon Batiste - "Worship"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Victoria Monét - "On My Mama"

Yılın Şarkısı:

Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Dua Lipa - "Dance the Night"

Jon Batiste - "Butterfly"

Lana Del Rey - "A&W"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

En İyi Rock Albüm:

Foo Fighters - "But Here We Are"

Greta Van Fleet - "Starcatcher"

Metallica - “72 Seasons”

Paramore - “This Is Why”

Queens of the Stone Age - “In Times New Roman…”

En İyi Metal Performansı:

Disturbed - Bad Man



Ghost - Phantom of the Opera



Metallica - 72 Seasons



Slipknot - Hive Mind



Spiritbox - Jaded

En İyi Yeni Sanatçı:

Gracie Abrams



Fred Again



Ice Spice



Jelly Roll



Coco Jones



Noah Kahan



Victoria Monét



The War and Treaty,