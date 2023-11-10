Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım'da büyük ödülün sahibi kim oldu?

Yayınlanma: 10.11.2023 - 19:46

Güncelleme: 10.11.2023 - 19:46

Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 10 Kasım'dae yayımlanan bölümde sahibini buldu. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Kasım'da Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın eleme adayları: Ayaz, Dilara, Alican, Cemre, Tahsin ve Batuhan oldu. Cumartesi günü yayımlanacak bölümde 7. eleme adayı da belirlenecek.

ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da günlerden ödül oyunu. Mavi takımın 2-1'lik skorla kazandığı haftada bu bölümde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. 10 Kasım günnüe özel olarak yarışmacılar Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde anacak. Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin ana malzemelerinin kullanılarak en yaratıcı tabakların kazanacağı gecede yarışmacılar önce takım oyununu sonra da bireysel oyunu kazanarak büyük ödülüln sahibi olmak istiyor.