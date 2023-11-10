Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım'da büyük ödülün sahibi kim oldu?

Masterchef Allstar'da bugün günlerden ödül oyunu... Yarışmacılar bugün 10 Kasım'a özel olarak Atatürk'ün sevdiği yemeklerden yola çıkarak tabaklar hazırlayacak. Kaptanlık oyunu ve 3 takım oyunun ardından kırmızı takımdan 4, mavi takımdan ise 2 kişi potaya girdi. Sırada ise ödül oyunu var. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 10 Kasım'da Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 19:46
Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım'da büyük ödülün sahibi kim oldu?
Abone Ol google-news

Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 10 Kasım'dae yayımlanan bölümde sahibini buldu. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Kasım'da Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın eleme adayları: Ayaz, Dilara, Alican, Cemre, Tahsin ve Batuhan oldu. Cumartesi günü yayımlanacak bölümde 7. eleme adayı da belirlenecek.

ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da günlerden ödül oyunu. Mavi takımın 2-1'lik skorla kazandığı haftada bu bölümde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. 10 Kasım günnüe özel olarak yarışmacılar Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde anacak. Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin ana malzemelerinin kullanılarak en yaratıcı tabakların kazanacağı gecede yarışmacılar önce takım oyununu sonra da bireysel oyunu kazanarak büyük ödülüln sahibi olmak istiyor.


MasterChef ödül MasterChef All Star ödül oyunu

İlgili Haberler

Masterchef Allstar'da ilk! Takım oyununda yeni bir konsept...

Masterchef Allstar'da ilk! Takım oyununda yeni bir konsept...
Krokan Bush nedir, nasıl yapılır? MasterChef Krokan Bush tarifi...

Krokan Bush nedir, nasıl yapılır? MasterChef Krokan Bush tarifi...
Masterchef'te kısa bir aradan sonra aynı menü istendi...

Masterchef'te kısa bir aradan sonra aynı menü istendi...

En Çok Okunan Haberler