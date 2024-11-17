2024 Kainat Güzeli (Miss Universe 2024) belli oldu!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:43

Güncelleme: 17.11.2024 - 09:51

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024), Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Bu yıl 73'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonda Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvig, tacın sahibi oldu ve Miss Universe 2024 unvanını kazandı. Theilvig, bu başarıyla Danimarka'dan Kainat Güzeli seçilen ilk isim olarak tarihe geçti.

YARIŞMANIN DETAYLARI

Yarışmada 126 ülkeden güzellik kraliçesi yer aldı. Final gecesinde ünlü ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne alırken, sunuculuğu "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.

DANİMARKA GÜZELİ VICTORIA KJÆR THEILVIG

21 yaşındaki Victoria Kjær Theilvig, dansçı, girişimci ve aynı zamanda avukat kimliğiyle dikkat çekti. Tacını, geçen yılın kazananı olan Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios’tan devraldı. Finalde kendisine yöneltilen "Kimse sizi yargılamasaydı hayatınızı nasıl farklı yaşardınız?" sorusuna "Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Ben anı yaşıyorum." yanıtını verdi. Ekran başındaki izleyicilere ise "Nereden gelirseniz gelin, mücadeleye devam edin. Bugün burada duruyorum çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREN DİĞER İSİMLER

Yarışmada Victoria Kjær Theilvig'in ardından sırasıyla Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza yer aldı.

YARIŞMADA BİR İLK: 28 YAŞ ÜSTÜ KATILIM

Miss Universe tarihinde bu yıl bir ilk yaşandı ve 28 yaş üstü kadınların yarışmaya katılmasına izin verildi. Malta temsilcisi Beatrice Njoya, büyük finale ulaşan 40’lı yaşlardaki ilk ve tek kadın oldu.

TÜRKİYE’Yİ KİM TEMSİL ETTİ?

Türkiye’yi, "Miss Universe Türkiye" yarışmasında birincilik tacını kazanan Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman temsil etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek destekçilerine teşekkür etti.