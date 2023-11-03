Yayınlanma: 03.11.2023 - 20:36

Güncelleme: 03.11.2023 - 20:36

2023 yılında pasaport ücretlerine yüzde 123 ve yüzde 50'lik artışlar gelmişti. Ancak 2024 yılında yeni bir zam dalgası kapıda gibi duruyor. Peki, 2024 yılında pasaport harç ücretleri ne kadar olacak? 1, 2, 3 yıllık ve 6 aylık pasaport ücretleri...

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı, yeniden değerleme oranı ile belirleniyor ve bu oran yüzde 58,46 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı, vergi veya cezaların bu oranın yarısı kadar indirilmesi veya yüzde 50 fazlasına kadar artırılması yetkisine sahip. Eğer bu yetki kullanılmazsa, pasaport ücretlerinde büyük bir artış yaşanacak.

2023 yılında yapılan zamlar sonrasında 6 aylık pasaport harcı 774 liradan 1.219 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 1.188 liradan 1.772 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 1.782 liradan 2.861 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 2.554 liradan 3.819 liraya, 3 yıldan fazla olan pasaport harçları ise 3.945 liradan 5.548 liraya yükselmişti.

2024 yılında bu oranlara yüzde 58,46 oranında bir zam gelmesi bekleniyor. Bu durumda, 6 aylık pasaport harcı 1.219 liradan 1.929 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 1.772 liradan 2.808 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 2.861 liradan 4.533 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 3.819 liradan 6.057 liraya, 3 yıldan fazla olan pasaport harçları ise 5.548 liradan 8.788 liraya çıkabilir.

Ayrıca, pasaport defter ücreti de yüzde 58,46 oranında artış gösterebilir ve 793 lira olan ücret 1.257 liraya yükselebilir.

2024 yılında pasaport ücretlerinde beklenen bu büyük artış, seyahat edenler için ciddi bir mali yük getirebilir. Dolayısıyla, bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmek ve seyahat planlarını buna göre düzenlemek önemli olacaktır.

ÖĞRENCİ PASAPORTU HARÇ BEDELİ NE KADAR?

Öğrenci pasaportu için harç ödenmesine gerek yoktur. Ancak öğrencilerin ödemesi gereken tek ücret defter bedelidir. 2023 yılı güncel defter bedeli ise 793 TL olarak belirlendi. Olası zamnların yansıması durumunda bu ücret 1257 liraya yükselecek.