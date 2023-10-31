İşte sadece 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil yapmanın yolu…

Çalışanların 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapma şansı yakalayacağı 2024’te, en uzun tatil gününe Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ulaşılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:00
İşte sadece 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil yapmanın yolu…
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2024’te sadece 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil yapabilmek mümkün olacak. 

gzt’nin hesaplamasına göre, işte yalnızca 7 gün izin kullanılarak 40 gün tatil yapmanın yolu...

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arefe, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.


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