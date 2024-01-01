2024'te güzelliğin ABC'si: Yenilikçi ve çeşitli trendlerle güzellik dünyasını keşfedin!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:00

Güzellik dünyası, 2024'te bir dizi yeni trendle dolup taşıyor. İşte öne çıkan bazı önemli güzellik trendleri...

PARFÜM VE FONDÖTEN SEÇIMI

Yapay zeka, kişiselleştirilmiş parfüm ve fondöten seçiminde bize rehberlik edecek.

BEDEN BAKIMI

2024, yüz cilt bakımından vücut bakımına kayacak. Vücut losyonları ve ev spa ürünleri popüler olacak.

KAŞLARA DIKKAT

2024, doğal ve sağlıklı görünen kaşların yılı olacak. Kaş boyama trendi geride kalacak.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÖN PLANDA

Sürdürülebilir içeriklere sahip, yerel kaynaklı ürünler popüler olacak.

SAÇ KESIMLERI

Doğal ve dalgalı saç kesimleri ile kuaför ziyaretlerimizde farklı bir stil talep edeceğiz.

GEN Z

Z kuşağının cilt bakımına odaklanan markalar, sosyal medyada yükselişte.

SAÇ BAKIMI

Saç derisi bakımı, kırışıklıkların büyük bir kısmının kaynağı olarak öne çıkacak.

CILT BAKIMINDA YENI BIR SOLUK

Basit, tek adımda çoklu fayda sunan cilt bakım ürünleri tercih edilecek.

PARLATICILAR BU SENE TREND OLMAYACAK

Dudak ürünleri, meyve jöleleri gibi tatlandırılarak dolgunlaştırma ve astarlama odaklı olacak.

K-BEAUTY

Kore güzellik trendleri akışlarımıza girecek.

LAZER TEDAVILERI

Epilasyon, teknolojik gelişmelerle birlikte patlama yapacak.

FARKLI SAÇ AKSESURARLARI

Büyük saç klipsleri ve aksesuarlar, saç modasında ön planda olacak.

GÖKKUŞAĞI PARLAKLIĞI

Makyaj, renk patlamaları ve gökkuşağı tonları ile dolacak.

NEURO-GLOW

İçten dışa parlama trendi, zihinsel sağlığa önem veren bir yaklaşımla birleşecek.

ŞEFTALI FUZZ

Soluk turuncu renk, makyaj ve güzellik ürünlerinde öne çıkacak.