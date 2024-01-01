2024'te güzelliğin ABC'si: Yenilikçi ve çeşitli trendlerle güzellik dünyasını keşfedin!
Yeni bir yıla adım atıldığında değişen trendlerle birlikte hayatımıza girecek olan yenilikleri merak etmek kaçınılmaz oluyor. 2024 yılı, birbirinden heyecan verici ve özgün trendlerle dikkat çekecek...
Güzellik dünyası, 2024'te bir dizi yeni trendle dolup taşıyor. İşte öne çıkan bazı önemli güzellik trendleri...
PARFÜM VE FONDÖTEN SEÇIMI
Yapay zeka, kişiselleştirilmiş parfüm ve fondöten seçiminde bize rehberlik edecek.
BEDEN BAKIMI
2024, yüz cilt bakımından vücut bakımına kayacak. Vücut losyonları ve ev spa ürünleri popüler olacak.
KAŞLARA DIKKAT
2024, doğal ve sağlıklı görünen kaşların yılı olacak. Kaş boyama trendi geride kalacak.
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÖN PLANDA
Sürdürülebilir içeriklere sahip, yerel kaynaklı ürünler popüler olacak.
SAÇ KESIMLERI
Doğal ve dalgalı saç kesimleri ile kuaför ziyaretlerimizde farklı bir stil talep edeceğiz.
GEN Z
Z kuşağının cilt bakımına odaklanan markalar, sosyal medyada yükselişte.
SAÇ BAKIMI
Saç derisi bakımı, kırışıklıkların büyük bir kısmının kaynağı olarak öne çıkacak.
CILT BAKIMINDA YENI BIR SOLUK
Basit, tek adımda çoklu fayda sunan cilt bakım ürünleri tercih edilecek.
PARLATICILAR BU SENE TREND OLMAYACAK
Dudak ürünleri, meyve jöleleri gibi tatlandırılarak dolgunlaştırma ve astarlama odaklı olacak.
K-BEAUTY
Kore güzellik trendleri akışlarımıza girecek.
LAZER TEDAVILERI
Epilasyon, teknolojik gelişmelerle birlikte patlama yapacak.
FARKLI SAÇ AKSESURARLARI
Büyük saç klipsleri ve aksesuarlar, saç modasında ön planda olacak.
GÖKKUŞAĞI PARLAKLIĞI
Makyaj, renk patlamaları ve gökkuşağı tonları ile dolacak.
NEURO-GLOW
İçten dışa parlama trendi, zihinsel sağlığa önem veren bir yaklaşımla birleşecek.
ŞEFTALI FUZZ
Soluk turuncu renk, makyaj ve güzellik ürünlerinde öne çıkacak.