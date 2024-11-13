2024'ün yaşayan en seksi erkeği John Krasinski seçildi: 'Kandırılıyorumdur diye düşündüm'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:44

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:46

"The Office" dizisindeki Jim Halpert rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu John Krasinski, People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi. 1985 yılından bu yana her yıl "dünyanın en seksi erkeği"ni seçen dergi, bu yıl Krasinski’yi kapağına taşıdı.

45 yaşındaki oyuncu, ünvanla ilgili düşüncelerini esprili bir şekilde paylaşarak, “Belki de kandırılıyorumdur diye düşündüm. Sabahları uyandığımda ‘Bugün Yaşayan En Seksi Erkek olmam istenecek mi?’ diye pek düşünmem. Ama bugün öyle oldu! Benim için çıtayı gerçekten yükselttiniz” ifadelerini kullandı.

Krasinski, kendisi gibi oyuncu olan Emily Blunt ile yaklaşık 14 yıldır evli ve çiftin iki kızı, Hazel ve Violet, ile birlikte Brooklyn’de yaşıyor. Krasinski, eşinin bu haberi aldığında çok heyecanlandığını ve ona bu mutluluğu yaşatmanın kendisini çok sevindirdiğini söyledi. Hatta Emily Blunt, Krasinski eğer en seksi erkek seçilirse derginin kapağını çerçeveletip duvara asacağını söylemiş.

Dokuz yıl boyunca "The Office" dizisinde Jim Halpert karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan John Krasinski, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik alanında da başarılı projelere imza attı. Eşi Emily Blunt ile başrollerini paylaştığı "A Quiet Place" (Sessiz Bir Yer) filminin yönetmenliğini üstlenen Krasinski, aynı zamanda Jack Ryan dizisinde bir CIA ajanını canlandırdı. Son projesi ise Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı "IF" (Hayali Arkadaşlar) adlı aile filmi olan Krasinski, bu yapımın senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlendi.

People dergisine verdiği röportajda, eşiyle evliliği üzerine “Birisiyle evli olduğunuzda sürekli öğreniyor, değişiyor ve gelişiyorsunuz; bu inanılmaz bir şey. Tüm bunları onunla birlikte yaşadığım için çok şanslıyım” ifadelerini kullandı. "En seksi erkek" ünvanının hayatında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen oyuncu, şakayla karışık, “Bence bu ünvan daha fazla ev işi yapmama neden olacak” dedi.