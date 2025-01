2025 Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:34

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:34

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, bu yıl 67. kez sahiplerini bulacak. 2 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek olan törenin sunuculuğunu, art arda 5. kez Trevor Noah üstlenecek.

GRAMMY ADAYLARI AÇIKLANDI

2025 Grammy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Rekorları altüst eden Beyoncé, bu yıl 11 adaylık elde ederek Grammy tarihine geçti. Şarkıcı, bu başarıyla eşi Jay-Z’nin rekorunu kırarak Grammy tarihinin en çok aday gösterilen ismi oldu. Aynı zamanda, Beyoncé bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan tek kadın sanatçı unvanını da aldı.

Beyoncé, Grammy tarihinde 32 ödülle en çok ödül kazanan sanatçı olmayı başardı. Ancak, dört kez aday gösterildiği Yılın Albümü ödülünü bugüne kadar hiç kazanamadı.

Taylor Swift ise "The Tortured Poets Department" adlı albümü ve Eras turnesiyle büyük ses getirdi. Bu yıl 7 adaylık kazanan Swift, Grammy tarihine adını yazdırdı. Şarkıcı, Yılın Albümü kategorisinde 7. kez aday gösterilerek bu alandaki rekorunu geliştirdi.

YILLAR SONRA BEATLES ADAYLIĞI

Efsanevi müzik grubu The Beatles, uzun bir aradan sonra yeniden Grammy’ye aday gösterildi. John Lennon’ın yapay zeka yardımıyla tamamlanan şarkısı "Now And Then", Yılın Kaydı kategorisinde aday oldu. Grup, en son 60 yıl önce En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde adaylık elde etmişti.

EN YAŞLI ADAY: JIMMY CARTER

Grammy tarihinin en yaşlı adayı, 100 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter oldu. Carter, "Last Sundays In Plains" adlı eseriyle En İyi Sesli Kitap ödülüne aday gösterildi.