67. Grammy Ödülleri adayları açıkland!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:36

Amerikan müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. Bu yıl, şarkıcı Beyoncé, country albümü Cowboy Carter ile büyük bir başarıya imza atarak toplam 11 adaylık kazandı. Beyoncé, aynı zamanda eşi Jay-Z’nin rekorunu kırarak Grammy tarihinin en çok aday gösterilen ismi olmayı başardı. Bu adaylıklarla Beyoncé, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan ilk kadın sanatçı oldu.

GRAMMY TARİHİNE GEÇTİ

Bir diğer önemli isim ise Taylor Swift oldu. The Tortured Poets Department adlı albümü ve Eras turnesiyle adından söz ettiren Swift, bu yıl 7 adaylık elde etti. 35 yaşındaki sanatçı, Yılın Albümü kategorisinde aday gösterilerek Grammy tarihine geçerken, aynı kategoriye 7 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

THE BEATLES GERİ DÖNDÜ

Bir başka sürpriz gelişme ise The Beatles’ın adaylıklarıyla yaşandı. Grup, 60 yıl aradan sonra Grammy Ödülleri'ne tekrar aday gösterildi. John Lennon’ın yapay zeka yardımıyla tamamlanan şarkısı "Now And Then", Yılın Kaydı kategorisinde adaylık kazandı.

EN YAŞLI ADAY

Grammy adayları arasında bir ilginçlik daha yaşandı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında olduğu için ödül tarihindeki en yaşlı aday oldu. Carter, Last Sundays In Plains adlı eseriyle en iyi sesli kitap ödülüne aday gösterildi.

67. Grammy Ödülleri için adaylar şöyle:

YILIN KAYDI

The Beatles - Now and Then

Beyoncé - Texas Hold ’Em

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Charli XCX - 360

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Espresso

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

YILIN ALBÜMÜ

André 3000 - New Blue Sun

Beyoncé - Cowboy Carter

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

YILIN ŞARKISI

Beyoncé - Texas Hold ’Em

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar - Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Sabrina Carpenter - Please Please Please

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

YILIN EN İYİ ŞARKI YAZARI

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Beyoncé - Bodyguard

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Charli XCX - Apple

Sabrina Carpenter - Espresso

EN İYİ YENİ SANATÇI

Benson Boone

Doechii

Chappell Roan

Khruangbin

Raye

Sabrina Carpenter

Shaboozey

Teddy Swims

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Ariana Grande, Brandy & Monica - The Boy Is Mine – Remix

Beyoncé Featuring Post Malone - Levii’s Jeans

Charli XCX & Billie Eilish - Guess Featuring Billie Eilish

Gracie Abrams Featuring Taylor Swift - Us.

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Ariana Grande - Eternal Sunshine

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

Beyoncé - 16 Carriages

Chris Stapleton - It Takes a Woman

Jelly Roll - I Am Not Okay

Kacey Musgraves - The Architect

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

EN İYİ COUNTRY İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted

Brothers Osborne - Break Mine

Dan + Shay - Bigger Houses

Kelsea Ballerini & Noah Kahan - Cowboys Cry Too Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Beyoncé - Texas Hold ’Em

Jelly Roll - I Am Not Okay

Kacey Musgraves - The Architect

Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Beyoncé - Cowboy Carter

Chris Stapleton - Higher

Kacey Musgraves - Deeper Well

Lainey Wilson - Whirlwind

Post Malone - F-1 Trillion

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYDI

Disclosure - She’s Gone, Dance On

Four Tet - Loved

Fred Again.. & Baby Keem - Leavemealone

Justice & Tame Impala - Neverender

Kaytranada Featuring Childish Gambino - Witchy

EN İYİ DANS POP KAYDI

Ariana Grande - Yes, And?

Billie Eilish - L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]

Charli XCX - Von Dutch

Madison Beer - Make You Mine

Troye Sivan - Got Me Started

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK MÜZİK ALBÜMÜ

Charli XCX - Brat

Four Tet - Three

Justice - Hyperdrama

Kaytranada - Timeless

Zedd - Telos

EN İYİ REMİX KAYDI

Charli XCX - Von Dutch A. G. Cook Remix Featuring Addison Rae

Doechii & Kaytranada Featuring JT - Alter Ego (Kaytranada Remix)

Julian Marley & Antaeus - Jah Sees Them (Amapiano Remix)

Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

Shaboozey & David Guetta - A Bar Song (Tipsy) (Remix)

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Chris Brown - ResidualsCoco Jones - Here We Go (Uh Oh)

Jhené Aiko - Guidance

Muni Long - Made for Me (Live on BET)

SZA - Saturn

EN İYİ R&B ŞARKI

Coco Jones - Here We Go (Uh Oh)

Kehlani - After Hours

Muni Long - Ruined Me

SZA - Saturn

Tems - Burning

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

Lalah Hathaway - Vantablack

Lucky Daye - Algorithm

Muni Long - Revenge

Usher - Coming Home

EN İYİ RAP ŞARKISI

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That

Glorilla - Yeah Glo!

Kendrick Lamar - Not Like Us

Rapsody & Hit-Boy - Asteroids¥$

Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid Featuring Playboi Carti - Carnival

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1

Doechii - Alligator Bites Never Heal

Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Future & Metro Boomin - We Don’t Trust You

J. Cole - Might Delete Later

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

Anitta - Funk Generation

Kali Uchis - Orquídeas

Kany García - García

Luis Fonsi - El Viaje

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU

A$AP Rocky - Taylor Swift

Charli XCX - 360

Eminem - Houdini

Kendrick Lamar - Not Like Us

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight