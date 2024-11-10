67. Grammy Ödülleri adayları açıkland!
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı.
Amerikan müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. Bu yıl, şarkıcı Beyoncé, country albümü Cowboy Carter ile büyük bir başarıya imza atarak toplam 11 adaylık kazandı. Beyoncé, aynı zamanda eşi Jay-Z’nin rekorunu kırarak Grammy tarihinin en çok aday gösterilen ismi olmayı başardı. Bu adaylıklarla Beyoncé, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan ilk kadın sanatçı oldu.
GRAMMY TARİHİNE GEÇTİ
Bir diğer önemli isim ise Taylor Swift oldu. The Tortured Poets Department adlı albümü ve Eras turnesiyle adından söz ettiren Swift, bu yıl 7 adaylık elde etti. 35 yaşındaki sanatçı, Yılın Albümü kategorisinde aday gösterilerek Grammy tarihine geçerken, aynı kategoriye 7 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.
THE BEATLES GERİ DÖNDÜ
Bir başka sürpriz gelişme ise The Beatles’ın adaylıklarıyla yaşandı. Grup, 60 yıl aradan sonra Grammy Ödülleri'ne tekrar aday gösterildi. John Lennon’ın yapay zeka yardımıyla tamamlanan şarkısı "Now And Then", Yılın Kaydı kategorisinde adaylık kazandı.
EN YAŞLI ADAY
Grammy adayları arasında bir ilginçlik daha yaşandı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında olduğu için ödül tarihindeki en yaşlı aday oldu. Carter, Last Sundays In Plains adlı eseriyle en iyi sesli kitap ödülüne aday gösterildi.
67. Grammy Ödülleri için adaylar şöyle:
YILIN KAYDI
The Beatles - Now and Then
Beyoncé - Texas Hold ’Em
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Charli XCX - 360
Kendrick Lamar - Not Like Us
Sabrina Carpenter - Espresso
Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight
YILIN ALBÜMÜ
André 3000 - New Blue Sun
Beyoncé - Cowboy Carter
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
Charli XCX - Brat
Jacob Collier - Djesse Vol. 4
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
Taylor Swift - The Tortured Poets Department
YILIN ŞARKISI
Beyoncé - Texas Hold ’Em
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Kendrick Lamar - Not Like Us
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile
Sabrina Carpenter - Please Please Please
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight
YILIN EN İYİ ŞARKI YAZARI
Jessi Alexander
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Raye
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Beyoncé - Bodyguard
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Charli XCX - Apple
Sabrina Carpenter - Espresso
EN İYİ YENİ SANATÇI
Benson Boone
Doechii
Chappell Roan
Khruangbin
Raye
Sabrina Carpenter
Shaboozey
Teddy Swims
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
Ariana Grande, Brandy & Monica - The Boy Is Mine – Remix
Beyoncé Featuring Post Malone - Levii’s Jeans
Charli XCX & Billie Eilish - Guess Featuring Billie Eilish
Gracie Abrams Featuring Taylor Swift - Us.
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Ariana Grande - Eternal Sunshine
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
Taylor Swift - The Tortured Poets Department
EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI
Beyoncé - 16 Carriages
Chris Stapleton - It Takes a Woman
Jelly Roll - I Am Not Okay
Kacey Musgraves - The Architect
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
EN İYİ COUNTRY İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted
Brothers Osborne - Break Mine
Dan + Shay - Bigger Houses
Kelsea Ballerini & Noah Kahan - Cowboys Cry Too Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Beyoncé - Texas Hold ’Em
Jelly Roll - I Am Not Okay
Kacey Musgraves - The Architect
Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Beyoncé - Cowboy Carter
Chris Stapleton - Higher
Kacey Musgraves - Deeper Well
Lainey Wilson - Whirlwind
Post Malone - F-1 Trillion
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYDI
Disclosure - She’s Gone, Dance On
Four Tet - Loved
Fred Again.. & Baby Keem - Leavemealone
Justice & Tame Impala - Neverender
Kaytranada Featuring Childish Gambino - Witchy
EN İYİ DANS POP KAYDI
Ariana Grande - Yes, And?
Billie Eilish - L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]
Charli XCX - Von Dutch
Madison Beer - Make You Mine
Troye Sivan - Got Me Started
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK MÜZİK ALBÜMÜ
Charli XCX - Brat
Four Tet - Three
Justice - Hyperdrama
Kaytranada - Timeless
Zedd - Telos
EN İYİ REMİX KAYDI
Charli XCX - Von Dutch A. G. Cook Remix Featuring Addison Rae
Doechii & Kaytranada Featuring JT - Alter Ego (Kaytranada Remix)
Julian Marley & Antaeus - Jah Sees Them (Amapiano Remix)
Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)
Shaboozey & David Guetta - A Bar Song (Tipsy) (Remix)
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Chris Brown - ResidualsCoco Jones - Here We Go (Uh Oh)
Jhené Aiko - Guidance
Muni Long - Made for Me (Live on BET)
SZA - Saturn
EN İYİ R&B ŞARKI
Coco Jones - Here We Go (Uh Oh)
Kehlani - After Hours
Muni Long - Ruined Me
SZA - Saturn
Tems - Burning
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Chris Brown - 11:11 (Deluxe)
Lalah Hathaway - Vantablack
Lucky Daye - Algorithm
Muni Long - Revenge
Usher - Coming Home
EN İYİ RAP ŞARKISI
Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That
Glorilla - Yeah Glo!
Kendrick Lamar - Not Like Us
Rapsody & Hit-Boy - Asteroids¥$
Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid Featuring Playboi Carti - Carnival
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1
Doechii - Alligator Bites Never Heal
Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)
Future & Metro Boomin - We Don’t Trust You
J. Cole - Might Delete Later
EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ
Anitta - Funk Generation
Kali Uchis - Orquídeas
Kany García - García
Luis Fonsi - El Viaje
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran
EN İYİ MÜZİK VİDEOSU
A$AP Rocky - Taylor Swift
Charli XCX - 360
Eminem - Houdini
Kendrick Lamar - Not Like Us
Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight
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