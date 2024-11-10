67. Grammy Ödülleri adayları açıkland!

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı.

67. Grammy Ödülleri adayları açıkland!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:36

Amerikan müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. Bu yıl, şarkıcı Beyoncé, country albümü Cowboy Carter ile büyük bir başarıya imza atarak toplam 11 adaylık kazandı. Beyoncé, aynı zamanda eşi Jay-Z’nin rekorunu kırarak Grammy tarihinin en çok aday gösterilen ismi olmayı başardı. Bu adaylıklarla Beyoncé, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan ilk kadın sanatçı oldu.

GRAMMY TARİHİNE GEÇTİ

Bir diğer önemli isim ise Taylor Swift oldu. The Tortured Poets Department adlı albümü ve Eras turnesiyle adından söz ettiren Swift, bu yıl 7 adaylık elde etti. 35 yaşındaki sanatçı, Yılın Albümü kategorisinde aday gösterilerek Grammy tarihine geçerken, aynı kategoriye 7 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

THE BEATLES GERİ DÖNDÜ

Bir başka sürpriz gelişme ise The Beatles’ın adaylıklarıyla yaşandı. Grup, 60 yıl aradan sonra Grammy Ödülleri'ne tekrar aday gösterildi. John Lennon’ın yapay zeka yardımıyla tamamlanan şarkısı "Now And Then", Yılın Kaydı kategorisinde adaylık kazandı.

EN YAŞLI ADAY 

Grammy adayları arasında bir ilginçlik daha yaşandı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında olduğu için ödül tarihindeki en yaşlı aday oldu. Carter, Last Sundays In Plains adlı eseriyle en iyi sesli kitap ödülüne aday gösterildi.

67. Grammy Ödülleri için adaylar şöyle:

YILIN KAYDI

The Beatles - Now and Then
Beyoncé - Texas Hold ’Em
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Charli XCX - 360
Kendrick Lamar - Not Like Us
Sabrina Carpenter - Espresso
Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

YILIN ALBÜMÜ

André 3000 - New Blue Sun
Beyoncé - Cowboy Carter
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
Charli XCX - Brat
Jacob Collier - Djesse Vol. 4
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
Taylor Swift - The Tortured Poets Department

YILIN ŞARKISI

Beyoncé - Texas Hold ’Em
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Kendrick Lamar - Not Like Us
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile
Sabrina Carpenter - Please Please Please
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

YILIN EN İYİ ŞARKI YAZARI

Jessi Alexander
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Raye

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Beyoncé - Bodyguard
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Charli XCX - Apple
Sabrina Carpenter - Espresso

EN İYİ YENİ SANATÇI

Benson Boone
Doechii
Chappell Roan
Khruangbin
Raye
Sabrina Carpenter
Shaboozey
Teddy Swims

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Ariana Grande, Brandy & Monica - The Boy Is Mine – Remix
Beyoncé Featuring Post Malone - Levii’s Jeans
Charli XCX & Billie Eilish - Guess Featuring Billie Eilish
Gracie Abrams Featuring Taylor Swift - Us.
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Ariana Grande - Eternal Sunshine
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
Taylor Swift - The Tortured Poets Department

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

Beyoncé - 16 Carriages  
Chris Stapleton - It Takes a Woman  
Jelly Roll - I Am Not Okay  
Kacey Musgraves - The Architect  
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

EN İYİ COUNTRY İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted  
Brothers Osborne - Break Mine  
Dan + Shay - Bigger Houses  
Kelsea Ballerini & Noah Kahan - Cowboys Cry Too  Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Beyoncé - Texas Hold ’Em  
Jelly Roll - I Am Not Okay  
Kacey Musgraves - The Architect  
Post Malone Featuring Morgan Wallen - I Had Some Help  
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Beyoncé - Cowboy Carter  
Chris Stapleton - Higher  
Kacey Musgraves - Deeper Well  
Lainey Wilson - Whirlwind  
Post Malone - F-1 Trillion

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYDI

Disclosure - She’s Gone, Dance On
Four Tet - Loved
Fred Again.. & Baby Keem - Leavemealone
Justice & Tame Impala - Neverender
Kaytranada Featuring Childish Gambino - Witchy

EN İYİ DANS POP KAYDI

Ariana Grande - Yes, And?
Billie Eilish - L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]
Charli XCX - Von Dutch
Madison Beer - Make You Mine
Troye Sivan - Got Me Started

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK MÜZİK ALBÜMÜ

Charli XCX - Brat
Four Tet - Three
Justice - Hyperdrama
Kaytranada - Timeless
Zedd - Telos

EN İYİ REMİX KAYDI

Charli XCX - Von Dutch A. G. Cook Remix Featuring Addison Rae
Doechii & Kaytranada Featuring JT - Alter Ego (Kaytranada Remix)
Julian Marley & Antaeus - Jah Sees Them (Amapiano Remix)
Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)
Shaboozey & David Guetta - A Bar Song (Tipsy) (Remix)

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Chris Brown - ResidualsCoco Jones - Here We Go (Uh Oh)
Jhené Aiko - Guidance
Muni Long - Made for Me (Live on BET)
SZA - Saturn

EN İYİ R&B ŞARKI

Coco Jones - Here We Go (Uh Oh)
Kehlani - After Hours
Muni Long - Ruined Me
SZA - Saturn
Tems - Burning

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Chris Brown - 11:11 (Deluxe)  
Lalah Hathaway - Vantablack  
Lucky Daye - Algorithm  
Muni Long - Revenge  
Usher - Coming Home

EN İYİ RAP ŞARKISI

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That  
Glorilla - Yeah Glo!  
Kendrick Lamar - Not Like Us  
Rapsody & Hit-Boy - Asteroids¥$  
Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid Featuring Playboi Carti - Carnival

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1  
Doechii - Alligator Bites Never Heal  
Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)  
Future & Metro Boomin - We Don’t Trust You  
J. Cole - Might Delete Later

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

Anitta - Funk Generation  
Kali Uchis - Orquídeas  
Kany García - García  
Luis Fonsi - El Viaje  
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU

A$AP Rocky - Taylor Swift  
Charli XCX - 360  
Eminem - Houdini  
Kendrick Lamar - Not Like Us  
Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight


Etiketler: #Grammy

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