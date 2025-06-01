Bayram dolayısıyla köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı köprü ve yollar ücretsiz mi? Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı?





2025 KURBAN BAYRAMI KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

2025 Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran'da idrak edilecek. Bayram günleri ise 6-9 Haziran tarihleri arasında olacak. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet verecek.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BEDAVA MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri her bayramda toplu taşıma seferlerini indirimli veya ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunuyor. Henüz belediyelerden açıklama gelmese de bu bayramda da ücretsiz sefer uygulamasının hayata geçmesi bekleniyor.