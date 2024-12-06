2025 yılının rengi belli oldu: 'Rahatlatıcı bir sıcaklık'

Pantone 2025 yılının rengini açıkladı. Tasarım uzmanlarının "yumuşak ve çikolatamsı" olarak nitelendirdi.

2025 yılının rengi belli oldu: 'Rahatlatıcı bir sıcaklık'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:55

Pantone Renk Enstitüsü, 2025’in rengini “duyusal ve rahatlatıcı bir sıcaklıkla bezenmiş yumuşak bir kahverengi” olan Mocha Mousse olarak duyurdu.

MOCHA MOUSSE NEDEN SEÇİLDİ?

Doğayla daha yakın bir bağ kurma hareketinin arttığı bir dönemde, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, fiziksel çevremizin besleyiciliğini onurlandırıyor ve kucaklıyor. Gerçeklikten beslenen PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, modernitenin talepleriyle zamansız güzellik arasında bir denge ve uyum buluyor.

"GÜNLÜK ZEVKLERİMİZİ DESTEKLİYOR"

Enstitünün yöneticisi Leatrice Eiseman, "Mocha Mousse, günlük zevklere olan arzumuzu destekliyor ve düşünceli bir hoşgörü düzeyini ifade ediyor" diyor.


Etiketler: #Mocha Mousse #pantone #renk #yılın rengi

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