2025'in ilk talihlisi... 500 dolarlık yatırımı 15 bin kat değer kazandı!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:38

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:38

Her şey, şanslı bir alıcının Storage Wars müzayedecisi Dan Dotson’dan bir depolama ünitesi satın almasıyla başladı.

ABD'de yayınlanan bu program, kiraları üç ay boyunca ödenmemiş kilitli depolama ünitelerinin satışını konu alıyor.

Depo sahibi, içindeki eşyaları bilmeden bu üniteleri açık artırmaya çıkarma hakkına sahip oluyor.

Daha önceki bölümlerde, satın alınan depolardan klasik arabalar ve sıra dışı değerde antika eşyalar çıkmıştı.

Ancak bu şanslı kişi bir anda, 7.5 milyon dolar (yaklaşık 265 milyon TL) değerinde bir servetin sahibi oldu.

OLAY NASIL OLDU?

Depolama ünitelerini açık artırma ile satan Dan Dotson, eşi ve aynı zamanda meslektaşı olan Laura Dotson ile birlikte yürüttüğü YouTube kanalında olayı şöyle anlattı:

“Yan masamda oturan yaşlı kadın sürekli bana bakıyor ve sanki bana bir şey söylemek istiyor gibiydi. Sonunda yanıma geldi ve bana, kocasının bir iş arkadaşının benden 500 dolara bir depo ünitesi satın aldığını ve içinde bir kasa bulduğunu söyledi.”

Dotson, alıcının kasayı açması için birini çağırdığını, ancak ilk denemede başarısız olduklarını belirtti. Sonra ikinci kişi çağırılmış ve kasa açıldığında içinden tam 7,5 milyon dolar nakit para çıkmıştı.

Paranın kaynağı ve hikayesi tam olarak bilinmese de Laura Dotson şu ihtimalleri öne sürdü: “Belki kredi kartı borcu yüzünden sorun yaşadılar, hesapları kapandı ve sahip oldukları serveti orada muhafaza etmeleri gerekti ya da kim bilir, belki de paranın sahibi hapse girmiştir..."