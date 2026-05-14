Türkiye Kupası final biletleri için geri sayım başladı. Türkiye Kupası Yarı Finali’nde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor, finalde TÜMOSAN Konyaspor’un rakibi oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF, Türkiye Kupası finalinin Antalya Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.