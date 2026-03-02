Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fitre miktarı yeniden gündeme geldi; bu dönemde en çok merak edilen konuların başında fitre, yani fıtır sadakası yer alıyor. Peki, 2026 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir? İşte ayrıntılar...

2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

FİTRE NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Ramazan ayı içinde de verilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasına göre, fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesi veren kişinin, bu yardımlardan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanmaması esastır; zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu nedenle bir kişi, zekâtını, fıtır sadakasını veya fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Burada “usûl”, bir kişinin annesi, babası, dedesi ve ninesini; “fürû” ise çocukları, torunları ve onların çocuklarını ifade eder. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre veya fidye veremezler.