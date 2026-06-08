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2026 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

2026 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

8.06.2026 15:29:00
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Haber Merkezi
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2026 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

100. Gazi Koşusu için tarih netleşti. Yurttaşlar Gazi Koşusu'nun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?
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Türk atçılığının en prestijli yarışı için geri sayım başladı! 100. yılıyla tarihe geçecek Gazi Koşusu'nun ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2026 Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

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100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul’daki Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Üç yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 metre mesafede mücadele edeceği yarış, 1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına aralıksız olarak düzenlenmeye devam ediyor. Bu yıl 100’üncüsü koşulacak organizasyon için özel olarak hazırlanan yeni logo da kamuoyuyla paylaşıldı.

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