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Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman yayımlanacak?

Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman yayımlanacak?

8.06.2026 15:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman yayımlanacak?

Doğanın Kanunu dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman yayımlanacak?
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Ali Bilgin'in  yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Barış Erdoğan ve İlker Arslan üstleniyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

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DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bambaşka dünyalardan gelen Yaman (Alperen Duymaz) ve Doğa’nın (Özge Yağız) yolları, kötü sonuçlanan bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Tamamen zıt karakterlere sahip bu iki güçlü insanın çatışmalarla başlayan ilişkisi, zamanla kaçınılmaz bir yakınlaşmaya dönüşür.

Kaderin onları yeniden bir araya getirmesi, her ikisinin de hayatını ve bakış açısını kökten değiştirecektir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Benim Adım Aylamaz dizisi, 10 Haziran Çarşamba akşamı Star TV’de yayımlanacak.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri, İstanbul'dan başlayıp İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide, Urla'nın doğal atmosferi ve sahil bölgeleri hikâyenin ana mekânları arasında yer almaktadır.

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