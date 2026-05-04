2026 Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı?

4.05.2026 21:03:00
Haber Merkezi
2026 Kurban Bayramı tatil süresi, Kabine Toplantısı sonrası netleşti. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı?

Kurban Bayramı 2026 için geri sayım sürerken, tatil süresine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bayram tarihleri belli olurken, Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar tatil planlarını şekillendirdi. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı? 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkardıklarını duyurdu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

"Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımız 26 Mayıs Salı günü resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün, Salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1.5 günü idari izin kapsamına kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz."

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İşte, gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

  • Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
  • 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
