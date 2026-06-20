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YKS maratonunda 'Paraguay' hüznü: 'Milli takım bayağı etkiledi bizi'

YKS maratonunda 'Paraguay' hüznü: 'Milli takım bayağı etkiledi bizi'

20.06.2026 16:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YKS maratonunda 'Paraguay' hüznü: 'Milli takım bayağı etkiledi bizi'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı ve sabah saat 06.00'da başlayan maçı izleyip sınava giren bir aday, alınan mağlubiyetin sınav motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti.
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Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi. Sınav maratonundaki gençlerin gündeminde soruların yanı sıra, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki mücadelesi de vardı.

Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayan karşılaşmada Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

"İNŞALLAH SENEYE MAÇ OLMADAN..."

Erken saatte başlayan maçı izleyip ardından doğrudan sınava giden bir öğrenci, alınan yenilginin sınav performansına yansıdığını aktardı. Sınav salonundan çıkan aday, ANKA'ya yaptığı açıklamada yaşadığı yorgunluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Milli takım tabii bayağı etkiledi bizi. Sabahın altısına kalkıp maçı izledik ve o motivasyonla girmek isterdik ama giremedik. Allah razı olsun onlardan da. Seneye bir daha inşallah, inşallah seneye Türkiye maçı olmadan bir YKS olur, motivasyonumuz daha yüksek seviyelerde olur."

İlgili Konular: #türkiye #YKS #Paraguay

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