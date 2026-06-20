YKS maratonunda 'Paraguay' hüznü: 'Milli takım bayağı etkiledi bizi'

Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi. Sınav maratonundaki gençlerin gündeminde soruların yanı sıra, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki mücadelesi de vardı.

Türkiye saatiyle sabah 06.00'da başlayan karşılaşmada Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

"İNŞALLAH SENEYE MAÇ OLMADAN..."

Erken saatte başlayan maçı izleyip ardından doğrudan sınava giden bir öğrenci, alınan yenilginin sınav performansına yansıdığını aktardı. Sınav salonundan çıkan aday, ANKA'ya yaptığı açıklamada yaşadığı yorgunluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Milli takım tabii bayağı etkiledi bizi. Sabahın altısına kalkıp maçı izledik ve o motivasyonla girmek isterdik ama giremedik. Allah razı olsun onlardan da. Seneye bir daha inşallah, inşallah seneye Türkiye maçı olmadan bir YKS olur, motivasyonumuz daha yüksek seviyelerde olur."