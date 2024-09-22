Yayınlanma: 22.09.2024 - 00:15

Güncelleme: 22.09.2024 - 00:15

MasterChef'te kırmızı takımın tüm takım oyunlarını kaybetmesinin ardından mavi takım ve kırmızı takımdan potaya girmeyen yarışmacılar yeniden önlüklerini giydi. İlk turda tulumba tatlısı hazırlayan yarışmacılar yaratıcılık turunda bamya kullandı. İki turda da başarılı olamayan yarışmacı ise eleme potasının son ismi oldu. Peki, 21 Eylül'de MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu?

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Şefler tarafından lahmacun istenilen gecede en başarılı lahmacunu hazırlayan isim Alper oldu. Alper kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti.

KIRMIZI TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?

Erim

Semih

Kaan

Zübeyde

Beyza

Yudum

Ayşe

Akın

Bera

Hakan

MAVİ TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?

Alper

Onur

Emre

Eda

Şirin

Kerem

Nigar

Muratcan

Nevzat

Ezgi

HAFTANIN İLK TAKIM YARIŞINDA MENÜDE NELER VARDI?

Haftanın ilk takım yarışında esnaf lokantası yemeklerinin içinde yer alan menü şu şekilde oldu:

1- Mercimek çorbası

2- Patates püresi

3- Taze fasulye

4- Kadınbudu köfte

5- Kuzu kapama

6- Nohutlu işkembe

7- İç pilavı

8- Etli biber dolması

9- Kalburabastı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

En lezzetli yemekleri hazırlayarak dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Alper oldu.

MASTERCHEF'TE 17 EYLÜL SALI GÜNÜ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 17 Eylül tarihli bölümünde oynanan takım oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise kendi içinde dokunulmazlık mücadelesine girdi. Alper dokunulmazlığı kazanarak, eleme potasına Şirin'i gönderdi.

İkici eleme adayı ise Kerem oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

En lezzetli yemekleri hazırlayarak dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

18 Eylül'de yapılan ikinci takım oyununu Mavi Takım kazandı. Yapılan dokunulmazlık oyununda Zübeyde dokunulmaz seçilirken Yudum'u direkt olarak potaya gönderdi. Oylamada iste bu haftanın dördüncü eleme adayı Beyza seçildi.

SON TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

19 Eylül akşamında gerçekleşen takım oyununda kazanan taraf mavi takım oldu. Zübeyde ve Erim eleme potasının 5. ve 6. ismi olarak belirlendi.

SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te gecenin en kötü tabağını hazırlayan Muratcan eleme potasının 7. ismi oldu.