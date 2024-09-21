Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:34

Güncelleme: 21.09.2024 - 00:34

MasterChef 2024 sezonunda yedeklerden ana kadroya eklenen isimlerin ardından bu hafta son kez 20 isim yarışacak. Bu sezonun ilk Masterclass'ı ise 20 Eylül akşamında gerçekleşti. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef yarışmacılar için çeşitli eğitimler verdi. Bu eğitimler sonucunda yarışmacılara verilen yemekte ise bir isim birinci olarak ilk Masterclass'ın galibi oldu. Peki, MasterChef'te Masterclass'ın birincisi kim oldu? 20 Eylül'de gecenin birincisi olan isim...

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Sezonun ilk Masterclass'ında Somer Şef, Mehmet Şef ve Danlio Şef yarışmacılara farklı teknikler öğretti. Gecenin sonunda verilen eğitimlerin ardından yarışmacılardan istenilen yemeği en başarılı yapan isim Onur ödülün sahibi oldu.