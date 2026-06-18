Uzmanlar tarafından “Süper El Niño” olarak nitelendirilen iklim olayının, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde hava sıcaklıkları üzerinde belirgin etkiler oluşturabileceği ve iklim koşullarında önemli değişikliklere yol açabileceği öngörülüyor. Peki, süper El Nino nedir? El Nino ne zaman başlayacak? El Nino Türkiye'yi etkileyecek mi? İşte ayrıntılar...

SÜPER EL NİNO NEDİR?

Süper El Niño, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin yaklaşık 2 derece veya daha üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan güçlü bir iklim olayı olarak tanımlanıyor. Klasik El Niño dönemlerine kıyasla çok daha etkili sonuçlar doğurabilen bu süreç, küresel hava koşullarını önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Uzmanlara göre Süper El Niño, bazı bölgelerde uzun süreli kuraklık riskini artırırken bazı bölgelerde ise aşırı yağış, sel ve taşkın gibi olumsuz hava olaylarının görülme ihtimalini yükseltiyor. Bunun yanı sıra küresel sıcaklıklarda artışa neden olarak sıcak hava dalgalarının ve diğer ekstrem iklim olaylarının daha sık yaşanmasına yol açabiliyor.

EL NİNO SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi) tarafından paylaşılan verilere göre, Süper El Niño etkilerinin 2026 yılının ikinci yarısında, özellikle haziran ve temmuz aylarından itibaren hissedilmeye başlaması bekleniyor. Uzmanlar, iklim olayının etkisinin zamanla güçlenerek 2026 yılının sonu ile 2027 yılının başı arasındaki dönemde, özellikle kasım-ocak aylarında en yüksek seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

EL NİNO TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?

Uzmanlar, Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini ve kurak hava koşullarının daha belirgin hale gelebileceğini belirtiyor. Kış döneminde ise yağışların daha düzensiz ve ani şekilde görülmesi bekleniyor. Bu durumun tarımsal üretim, su kaynakları ve ekosistem üzerinde baskı oluşturabileceği, aynı zamanda mevsimsel dengesizliklerin artmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.