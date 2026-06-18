TOKİ’nin satışa sunacağı konutlar için beklenen gün geldi. TOKİ başvuruları 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki, TOKİ 2026 kurasız satış şartları ve ödeme planı nedir? TOKİ Ankara, Bursa, Eskişehir kurasız konut satışı nasıl yapılır?

TOKİ KURASIZ KONUT SATIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ’nin 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasında herhangi bir kura çekilişi uygulanmayacak. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, beğendikleri projeyi seçtikten sonra ilgili projenin anlaşmalı olduğu banka şubelerine (genellikle Ziraat Bankası veya Halkbank) doğrudan başvuru yapabilecek.

Satışların “başvuru önceliğine göre” gerçekleştirilecek olması nedeniyle, tercih ettiği konutu kaçırmak istemeyenlerin hızlı hareket etmesi büyük önem taşıyor. Öte yandan, en fazla konutun satışa sunulacağı 6 büyükşehirde vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla özel TOKİ Tanıtım Ofisleri de hizmet vermeye başladı.

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ’nin 64 ilde hayata geçirdiği açık satış kampanyasında en dikkat çeken avantajlardan biri, başvuru sürecinde gelir kriteri ve ikamet zorunluluğunun kaldırılması oldu. Bu sayede vatandaşlar, Türkiye’nin herhangi bir ilindeki projeye serbestçe başvuru yapabilme imkanına sahip olacak.

Bununla birlikte kampanyaya katılım için bazı temel şartlar da bulunuyor:

- Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

- Adayların en az 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor.

- Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması ve daha önce TOKİ aracılığıyla konut sahibi olmamış olması gerekiyor.

- Ayrıca kampanya kapsamında her hane adına (başvuru sahibi ve eşi dahil) yalnızca bir konut satın alınabilecek.

TOKİ ÖDEME PLANI

TOKİ’nin 64 ilde hayata geçirdiği açık satış kampanyasında en dikkat çeken avantajlardan biri, başvuru sürecinde gelir kriteri ve ikamet zorunluluğunun kaldırılması oldu. Bu sayede vatandaşlar, Türkiye’nin herhangi bir ilindeki projeye serbestçe başvuru yapabilme imkanına sahip olacak.

- Bununla birlikte kampanyaya katılım için bazı temel şartlar da bulunuyor:

- Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

- Adayların en az 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor.

- Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması ve daha önce TOKİ aracılığıyla konut sahibi olmamış olması gerekiyor.

- Ayrıca kampanya kapsamında her hane adına (başvuru sahibi ve eşi dahil) yalnızca bir konut satın alınabilecek.